Alta Velocità, Prete (Unioncamere): “Ha completamente cambiato la vita degli italiani”

“Alta velocità è l’infrastruttura più importante che abbiamo fatto in un quarto di secolo. E ha completamente cambiato la vita degli Italiani, abbiamo fatto sì che Roma e Napoli fossero la stessa città, come Milano e Bologna e Milano e Torino. Firenze e Bologna sono praticamente due quartieri della stessa città per i 30 minuti che le separano”. Così il presidente di Unioncamere Andrea Prete inaugurando convegno “Sussidiarietà …. e governo delle infrastrutture”.

“Le infrastrutture, soprattutto sulla mobilità, migliorano la vita anche dal punto di vista ambientale. Quanta anidride carbonica abbiamo risparmiato e quanti incidenti abbiamo evitato e vite umane salvate spostando dalle autostrade ai treni milioni di passeggeri”.

“E’ certo che l’Alta Velocità Salerno Reggio Calabria, la Gronda, l’Alta Velocità Napoli Bari, la dorsale Adriatica dell’Alta Velocità, sono tutte esigenze che il Paese deve mettere in cantiere quanto prima” ha aggiunto Prete.