Calabria, Anas: avviati interventi di ripristino degli impianti di illuminazione della galleria sulla SS.713 ‘Trasversale delle Serre’

Anas ha avviato gli interventi di manutenzione degli impianti tecnologici delle gallerie lungo la strada statale 713 ‘Trasversale delle Serre.

Al momento non è funzionante l’impianto di illuminazione a causa del danno alla cabina di alimentazione, a seguito delle condizioni meteo avverse.

Gli interventi che nei prossimi giorni saranno avviati dalla Ditta esecutrice dei lavori, allertata nell’immediato da Anas, riguarderanno il ripristino della cabina che alimenta gli impianti delle gallerie ‘Andriolo’, Pietre Bianche’ e l’impianto di illuminazione dello svincolo sulla statale 713.

Si invitano gli automobilisti in transito a mantenere una velocità moderata nel percorrere il tratto stradale.

