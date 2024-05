Sede Rai a Catanzaro, Buccolieri: “Impegno e risultati concreti di questa Amministrazione”

“Le Importanti evoluzioni che riguardano il potenziamento dei servizi della Rai a Catanzaro e l’istituzione di una nuova redazione distaccata nel capoluogo di regione sono sempre di più il segno di un’Amministrazione che lavora concretamente e senza proclami. Inoltre, questa sulla Rai è una battaglia che, come attivista politico, porto avanti da tempo e che finalmente inizia a prendere forma.

A marzo di quest’anno, mi sono fatto promotore di una delibera del consiglio comunale, approvata all’unanimità dai presenti, per sostenere la creazione di una redazione distaccata della TGR Calabria a Catanzaro. La delibera presentava un quadro chiaro: l’assenza di una sede distaccata della Rai nel nostro capoluogo di regione rappresentava un’anomalia nel panorama del servizio pubblico televisivo nazionale e pregiudicava la rappresentanza di un territorio vasto e ricco di peculiarità come quello centrale della Calabria, comprendente le province di Crotone e Vibo Valentia oltre allo stesso istmo di Catanzaro.

Le discussioni con i vertici regionali e nazionali della Rai, insieme agli incontri condotti dal nostro sindaco Nicola Fiorita, hanno portato a risultati concreti: è emerso un chiaro impegno per un immediato potenziamento dei servizi con la destinazione di due risorse giornalistiche dedicate al nostro territorio.

Non immaginavo che potessimo arrivare a tali risultati in tempi così brevi. Questa è la dimostrazione che con impegno concreto e collaborazione possiamo fare grandi cose per il nostro territorio”.

E’ quanto si legge in una nota del consigliere comunale di Catanzaro, Gregorio Buccolieri.