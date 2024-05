“Bene, bravi, bis”: Fratelli d’Italia si congratula con la UIC Reggina Torball per il secondo scudetto consecutivo

”I veri campioni sono coloro che si riconfermano”. Questa regola non scritta,ma decisamente veritiera,la si può abbinare ad una società paraolimpica, presente nella nostra città,che dopo il successo dello scorso anno,ha bissato la vittoria del campionato nazionale di Torball,disciplina sportiva praticata da atleti ipovedenti,che nello scorso fine settimana ha vinto il torneo nazionale,svoltosi nella nostra città,presso la palestra del Liceo Scientifico ”Alessandro Volta” . Questo ennesimo successo,va ad aggiungersi oltre che al già citato scudetto dello scorso anno,anche alla Supercoppa,vinta sempre dalla formazione amaranto,che nella classifica finale del torneo,ha preceduto realtà come Bergamo e Trentino. Fratelli d’Italia Reggio Calabria, con il Dipartimento Disabilità,con il proprio responsabile Antonino Prattico’, il coordinatore comunale dello stesso partito,la Professoressa Ersilia Cedro e il Consigliere comunale Demetrio Marino, esprimono i più sinceri complimenti alla società UIC Reggina Torball,con in testa il presidente Armando Paviglianiti e a tutti gli atleti,che con grandi sacrifici e spirito di abnegazione,continuano a portare avanti questa disciplina sportiva nella nostra città,nonostante le innumerevoli difficoltà. Da parte nostra, saremo sempre vicini alle realtà come la UIC Reggina Torball e a tutte le società che permettono di svolgere attività sportiva alle persone affette da varie disabilità.