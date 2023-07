Start Cup Calabria, al via la XV edizione: iscrizioni aperte fino al 30 settembre

È stata presentata oggi, nel corso di una conferenza stampa che si è svolta alla Cittadella regionale, la XV Edizione della Start Cup Calabria, la business plan competition accademica di idee innovative promossa dalla Regione Calabria, dalle Università: della Calabria, Magna Græcia e Mediterranea, insieme a Fincalabra.

L’assessore allo sviluppo economico e attrattori culturali della Regione Calabria, Rosario Varì, ha concluso i lavori dell’iniziativa alla quale hanno relazionato: Paolo Praticò, direttore generale del dipartimento regionale sviluppo economico, Maurizio Muzzupappa, delegato al trasferimento tecnologico dell’Università della Calabria, Luca Gallelli, delegato dell’Università Magna Grecia, Massimo Lauria, prorettore alla ricerca e al trasferimento tecnologico dell’Università M3diterranea, Alessandro Zanfino, presidente di Fincalabra.

Tutti gli intervenuti hanno sottolineato l’importanza strategica dell’iniziativa nell’ecosistema regionale dell’innovazione, frutto della stretta e collaudata sinergia tra le Università e la Regione.

L’assessore Varì ha ribadito l’impegno della Regione nel sostenere, anche attraverso la nuova programmazione 2021-2027, iniziative come la Start Cup Calabria che punta sul merito e sulle competenze per creare qualificate opportunità per i nostri giovani, portatori di un’idea di futuro nella nostra terra, e per supportare innovazione e competitività. Con la presentazione di oggi parte la prima fase della Start Cup Calabria 2023, lo scouting delle idee, candidabili da parte di studenti, laureati, ricercatori e docenti.

Le iscrizioni alla fase di scouting saranno aperte fino al 30 settembre sulla piattaforma www.startcupcalabria.it dove sono disponibili tutte le informazioni per la partecipazione.

Nella fase di scouting verranno selezionate le 10 idee più innovative e promettenti che saranno ammesse alla fase successiva, l’Academy nel corso della quale I3P, l’incubatore di imprese innovative del Politecnico di Torino, affiancherà i team selezionati nella definizione del modello di business e nella predisposizione dei pitch di presentazione.

Nella fase conclusiva che si terrà il prossimo mese di novembre a Catanzaro, i 10 team si sfideranno a colpi di pitch davanti a una giuria composta da imprenditori, venture capitalist, operatori di istituti finanziari e fondi seed, amministratori pubblici, docenti universitari.

I tre vincitori della XV edizione della Start Cup Calabria conquistano l’ammissione alla finale nazionale del Premio nazionale per l’innovazione, che si terrà a Milano dal 30 novembre all’1 dicembre 2023.