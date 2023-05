L’eurodeputato Denis Nesci insignito del Premio Papa Bonifacio VIII: “Onorato! I suoi valori e la sua testimonianza siano attuali in un tempo di grandi tensioni”

“Un Premio, ispirato e pensato per celebrare la memoria di un Papa la cui testimonianza di vita – continua Nesci – porta in dote quell’ardire nel compiere grandi azioni, come il perdono del cosiddetto Schiaffo di Anagni, con cui superò accuse, congiure e pesanti umiliazioni, per la riaffermazione della verità, unica via Maestra per il raggiungimento della Pace e della conciliazione”.

“Una rievocazione storica e culturale che offre la sintesi di una riflessione spirituale e del coraggio del perdono, in un tempo in cui l’umanità è messa a dura prova. Perché, il conflitto alle porte dell’Europa, che vede uno Stato come l’Ucraina dover combattere per la propria libertà, al cospetto di uno Stato aggressore e nemico dei valori della fraternità e della comunione dei popoli, qual’ è la Russia, ci ricorda – aggiunge l’esponente di Fratelli d’Italia – che la cultura della Pace necessita di uno sforzo quanto mai imponente e mai scontato”.