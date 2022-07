Giudecche di Calabria, Klaus Davi: “Boom di visualizzazioni per video ambasciatore israeliano che promuove regione”

“Cari concittadini israeliani venite in Calabria, una terra bellissima dove sarete accolti in modo straordinario”: il video dell’ambasciatore israeliano Dror Eydar, girato a Santa Maria del Cedro (CS) in occasione del convegno “Le 130 Giudecche di Calabria, un volano straordinario per cultura e turismo”, al momento ha raggiunto oltre 150.000 visualizzazioni sommando tutte le piattaforme. Lo ‘spot’ è stato realizzato spontaneamente dal diplomatico come segno di amore per una terra con una ricchissima storia ebraica ed è letteralmente esploso. Nel video il rappresentante dello Stato di Israele in Italia dice: “Salute a tutti, sono venuto in Calabria, in particolare a Santa Maria del Cedro, qui ci sono i famosi cedri che utilizziamo per la festa di Sukkot. Noi cercheremo di collaborare con le aziende calabresi tramite le nuove tecnologie israeliane. C’è qui il Governatore della Calabria, il Presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, che sono qui per rendere omaggio allo Stato di Israele e alle comunità ebraiche che sopravvissero fino al 1500 in Calabria. Anch’io sono venuto per rendere omaggio a loro e per incontrare istituzioni e imprenditori. È tutto molto bello e molto apprezzato, sono contento di essere qui! Arrivederci a tutti in Calabria”. Lo afferma, in una nota, il massmediologo Klaus Davi.

Nel video (finalizzato e distribuito dall’agenzia di Klaus Davi) ci sono anche Roberto Occhiuto (Presidente della Regione Calabria), Giulio Disegni (Vicepresidente dell’Ucei-Unione delle Comunità Ebraiche Italiane) e Roque Pugliese (Referente per la Calabria della Circoscrizione Ebraica di Napoli).