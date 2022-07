Cosenza, chiusura pomeridiana per lo sportello economale nei mesi di luglio e agosto

Resterà chiuso, nei pomeriggi di lunedì e giovedì, nei mesi di luglio ed agosto, lo sportello economale del Comune di Cosenza, sia per consentire al personale in servizio la fruizione delle ferie estive, sia in considerazione del minor afflusso di pubblico che si registra in estate. Al mattino lo sportello economale funzionerà regolarmente, anche nei mesi di luglio e agosto, dal lunedì al venerdì, dalle 9,00 alle 12,30.