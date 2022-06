Caro carburante,De Angelis (Lega): “Bene impegno per rinnovo taglio accise, proposta di Salvini a Governo”

«C’è l’impegno del governo a trovare entro giugno le risorse per prorogare lo sconto sui carburanti per tutta l’estate, come richiesto dalla Lega e da Matteo Salvini. Con il termine del taglio accise previsto all’8 luglio ed i prezzi dei carburanti in preoccupante aumento, era necessario un segnale chiaro nell’interesse dei consumatori italiani e di tutto il nostro sistema produttivo. L’85% delle merci viaggia su strada e i rincari incidono in misura sempre maggiore, con effetti a cascata sui costi delle imprese e, soprattutto, sulla spesa dei cittadini. Era quindi fondamentale intervenire prorogando subito il taglio delle accise e, contemporaneamente, riflettere su futuri interventi per proteggere il nostro paese da bolle speculative e rialzi ingiustificati dei prezzi. Iniziative che consentirebbero alle aziende di recuperare un minimo di competitività e sarebbero una tutela per i consumatori italiani, come la Lega chiede da sempre».

Così il senatore Fausto De Angelis della Lega.