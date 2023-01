Il 2023 della Kermes & Altaflex Catanzaro Volley si apre con una vittoria

Si apre con una vittoria, la settima consecutiva, il 2023 per la Kermes & Altaflex Catanzaro Volley che batte per 3 set a 0 la Boschiva San Giovanni in Fiore (Cs) con i parziali di 25/20 – 25/13 – 25/19 che guadagnano la terza posizione in classifica in solitaria a quota 27 punti scavalcando proprio i cosentini e portandosi a tre lunghezze dall’ExAbit Cosenza e a otto punti dalla capolista Bisignano.

Netta affermazione per i ragazzi di coach Simone che schiera la formazione tipo con Colacino in cabina di regia in diagonale con l’opposto Piazza, capitan Citriniti e Prudente al centro e Simone e Leone sulle bande con Giglio nel ruolo di libero. In panchina: Alberico Stefano , Bitonti Vittorio, Folino Leonardo e Procopio Simone.

Partita giocata su ottimi livelli da parte dei giallorossi che continuano la striscia positiva.

Prossima settimana catanzaresi in trasferta a Rende per affrontare la New Tech Pallavolo Milani.

Volley Bisignano 35

ExAbit Cosenza 30

Kermes & Altaflex Catanzaro Volley 27

Pallavolo Rossano 24

La Boschiva S.G.F 24

Volo Virtus Lamezia 22

Scuola Volley Paola 19

Pallavolo Milani Rende 10

Tonno Callipo VV 9

Corigliano Volley 8

Kermes Spezzano 6

Volley Nicotera 2