Oggi inizia la stagione cestistica della Dierre Basketball Reggio Calabria

Lunedì 29 agosto 2022 è iniziata la stagione bianco-blu.

E’ iniziata la preparazione atletica in vista della stagione 2022 – 2023 ormai alle porte.

Attendendo l’ufficialità del caso, i nostri ragazzi esordiranno, probabilmente in Coppa Calabria l’undici settembre 2022 al PalaLumaka contro Catanzaro.

Da questa mattina, sotto la guida del confermato Preparatore Fisico, Fabio Falcomatà, gli atleti del nostro roster, in attesa di nuove ufficialità di mercato hanno iniziato il percorso fisico per farsi trovare pronti.

Il nostro preparatore – E’ un vanto per noi, poter argomentare della conferma di un professionista così valido. Nato a Reggio Calabria il 4 giugno 1979, Laureato in Scienze Motorie presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro, Falcomatà vanta una carriera cestistica di tutto rispetto con esperienze impattanti in Serie B, ai tempi della Pallacanestro Catanzaro.

Protagonista assoluto del momento più alto di sempre dello sport reggino: lo scudetto cadetti con la Pg Modena di Coach Gebbia nel 1995.

Falcomatà ha svolto il ruolo di preparatore fisico in ambito nazionale, anche nella massima serie del basket italiano con la Viola e da tanti anni opera con profitto nel settore giovanile della Lumaka Reggio Calabria.