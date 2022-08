Il Sindaco di Platì esprime vicinanza al Sindaco di Cirò Marina

Rosario Sergi, Sindaco di Platì, rileva come l’azione tipicamente mafiosa e antidemocratica intenda colpire una persona da sempre a fianco dei cittadini: “Sono – scrive Sergi – al tuo fianco in questo tuo difficile momento. Ti invito ad andare avanti e ti esprimo la mia incondizionata vicinanza e solidarietà perché l’ignobile gesto non abbia a interrompere il tuo virtuoso percorso politico di impegno civico e sociale che quotidianamente svolgi a favore della Comunità che rappresenti in seno all’Amministrazione Comunale e Provinciale. Di recente ho partecipato alla manifestazione Cirò Arte organizzata dalla Pro Loco di Cirò Marina con il supporto dell’Amministrazione Comunale. La nostra terra di Calabria è una terra difficile, ma con il tuo impegno costante di politico attivo e sempre in trincea, sono convinto riuscirai a superare questo momento difficile e ne uscirai più forte e determinato”.