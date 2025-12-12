“Eros e Thanatos. Dal mito le origini della violenza di genere”: oggi pomeriggio incontro a Reggio Calabria

Nell’ambito degli incontri promossi dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria e dal Centro Internazionale Scrittori della Calabria, venerdì 12 dicembre 2025, alle ore 17:00, si svolgerà la conferenza “Eros e Thanatos. Dal Mito le origini della violenza di genere”. Aprono la manifestazione gli interventi di Fabrizio Sudano, Direttore del MArRC, e di Loreley Rosita Borruto, Presidente del CIS della Calabria. La filologa Paola Radici Colace, presidente onorario, direttore scientifico e presidente della sezione antichistica del CIS della Calabria, con il contributo di videoproiezione, guiderà il pubblico alla scoperta di questo affascinante tema, in un viaggio nel tempo tra mito e letteratura sul dualismo di Eros e Thanatos. Questa lotta si riflette nel corso della vita dell’uomo evidenziando che l’amore, oltre ad essere una forza vitale e creativa, possa anche portare alla sofferenza e alla distruzione.