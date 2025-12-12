Falcomatà al concerto di Natale dell’Università Mediterranea con la banda della polizia di stato: “Importante ripartire dalla cultura della legalità. Il concerto arricchisce il clima delle festività natalizie”

“È importante sentire dire, dai responsabili delle forze di Polizia della nostra città metropolitana, che si deve ripartire dalla cultura. Questo è un cambio di paradigma importante. Siamo in qualche modo abituati a vedere le forze dell’ordine e le forze di polizia come quelli che hanno il compito di reprimere i fenomeni criminali. La repressione è sicuramente un aspetto importante, vedere però forze dell’ordine, con la Questura in testa, impegnate in una attività culturale, che parla e pratica di legalità è sicuramente un cambio di paradigma importante”. Così il sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, presente al concerto della banda della Polizia di Stato, organizzato d’intesa con l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, in occasione della giornata ‘Cultura è Legalità’. Per l’occasione era presente anche il capo della Polizia, Vittorio Pisani.

“Questo splendido concerto – ha aggiunto Falcomatà – eseguito dalla banda della Polizia insieme al coro polifonico della Mediterranea e al coro lirico ‘Francesco Cilea’ apre il periodo delle festività natalizie suggellando una bella sinergia tra l’Ateneo e l’Amministrazione comunale. Stiamo entrando sempre di più nel clima festoso del Santo Natale, quello che ci fa riscoprire e riaccendere la luce che abbiamo tutti dentro di noi, all’interno delle nostre famiglie. Questo concerto contribuisce, insieme alle luci d’artista in giro per la città, all’albero di Natale e ai numerosi eventi, ad arricchire questo clima”.