Reggio: il 20 agosto Tavola rotonda “Limiti e confini: nazionalismi, sovranismi tra politica e territorio”

“Limiti e confini: nazionalismi, sovranismi tra politica e territorio” è il titolo della tavola rotonda del Comitato Scientifico del CIS della Calabria che si svolgerà martedì 20 agosto, alle ore 18:00, presso la Sala “Garcilaso” del Castello Aragonese di Reggio Calabria. Dopo il saluto istituzionale di Daniela Neri, responsabile della Biblioteca “De Nava”, e di Loreley Rosita Borruto, presidente del CIS della Calabria, modera la manifestazione Gianfranco Cordì, docente di Storia e Filosofia. Partecipano alla tavola rotonda: Giovanni Cogliandro, docente di Filosofia Politica e Filosofia Morale presso l’Università Pontificia “San Tommaso Di Aquino”; Glauco Morabito, docente di Storia e Filosofia; Gianluca Romeo, docente di Storia e Filosofia; Giuseppe Verdirame, direttore scientifico dell’Istituto Europeo di Studi Politici di Reggio Calabria. Nazionalismi e sovranismi sono tematiche attuali, il nazionalismo è un’ideologia che enfatizza l’importanza della nazione come comunità politica mentre il sovranismo tende ad enfatizzare il controllo su questioni politiche, economiche e sociali in opposizione a istituzioni sovranazionali come l’Unione Europea. I conflitti tra nazionalismi e sovranismi sono spesso alimentati da differenze culturali e identitarie. Per garantire la stabilità e la coesione sociale, sia a livello nazionale che internazionale occorre che ci sia un equilibrio tra il rispetto delle identità nazionali e l’apertura verso una cooperazione multilaterale.