Siderno, successo per la XXVI edizione della “Festa del Turista”

Ad Angela Pedone, da Torino, ed Elisabetta Marelli, da Como, va il Premio Fedeltà della XXVI

edizione della Festa del Turista.

Una fedeltà, quella delle due premiate alla nostra città, che dura da circa 50 anni, e che ha avuto il

giusto riconoscimento, la sera del 13 agosto, con l’omaggio di una pergamena, di un piatto artistico,

realizzato a mano, e di un cesto di squisiti prodotti tipici locali.

A fare da contorno alla manifestazione, che si è svolta in piazza Labirinto, sul Lungomare delle

Palme, il mercatino dell’artigianato locale, realizzato in collaborazione con la Rete Artisti e

Artigiani della Locride, diretta da Stefania Fiumanò, e una mostra di quadri dell’artista sidernese

Damocle Argirò.

L’atmosfera musicale, tipica di una notte di mezza estate, è stata magicamente creata dalla band

Altisonanti, con la splendida voce di Rosy Tarzia, e dal cantautore Bruno Gelonesi, introdotti dalla

brava presentatrice Evelyn Candido.

La stessa, ci ha tenuto a ricordare le enormi potenzialità, ma soprattutto i numerosi servizi, che la

nostra città si impegna a fornire ai cittadini.

Ad oggi, infatti, Siderno, si è aggiudicata la Bandiera Blu per la sesta volta, di cui le ultime cinque

consecutive. Può contare su tre postazioni di assistenza ai bagnanti nelle spiagge libere e, nei fine

settimana di luglio e agosto, anche su un punto di assistenza di primo soccorso, con ambulanza e

personale qualificato.

Un altro aspetto messo in evidenza è stato quello della salvaguardia e l’agevolazione delle persone

portatrici di disabilità, grazie alla presenza di un sea-track, nell’area del litorale cittadino, che ne

consente l’accesso al mare.

Infine, ci si è soffermati sulla costante attenzione che la nostra città riserva alle tematiche

ambientali, attraverso il mantenimento di acque sempre più pulite, e di una percentuale di raccolta

differenziata ben superiore al minimo richiesto, così come ha specificato, nel suo intervento, il

vicesindaco Salvatore Pellegrino, presente, insieme all’assessore alla cultura Francesca Lopresti, in

rappresentanza dell’amministrazione comunale che ha patrocinato l’evento.

La presidente della Pro Loco, Antonella Scabellone, affiancata dal segretario Agostino Santacroce,

ha ricostruito la storia del Premio fedeltà, che viene conferito ogni anno ai turisti affezionati, a

quelli che scelgono di ritornare a Siderno preferendola a tante altre mete turistich