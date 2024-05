Il 10 maggio a Reggio Calabria l’evento conclusivo di “Scatti di Valore”

Venerdì 10 maggio a Reggio Calabria, presso l’Aula Magna della Facoltà di Ingegneria dell’Università Mediterranea, l’evento conclusivo di Scatti di Valore, l’iniziativa ideata e attuata dal Csv dei Due Mari di Reggio Calabria per promuovere i valori del volontariato tra i giovani.

9 scuole, 57 classi, 19 realtà di volontariato che hanno fatto da associazioni “madrine” a oltre 100 studentesse e studenti tra i 16 e i 18 anni, 150 scatti fotografici che intrecciano i valori delle nuove generazioni ai valori sanciti nella Carta dei valori del volontariato, ma anche a quelli intercettati nelle esperienze di vita quotidiana.

Questi i numeri della XIII edizione di Scatti di Valore, l’attività ideata dal Centro Servizi per il Volontariato reggino e finalizzata a facilitare incontri significativi e di reciproca scoperta tra studenti e volontari impegnati nella cura del bene comune.

Un format ormai consolidato, che adotta metodologie attive ed esperienziali e si articola nel corso dell’anno scolastico in più fasi: dai laboratori di sensibilizzazione nelle classi, a brevi percorsi di volontariato e a un concorso fotografico a tema.

Alla manifestazione del 10 maggio, che avrà inizio alle ore 10:00, saranno presenti le tante persone che in questi mesi hanno contribuito a dare vita a questa tredicesima edizione di Scatti di Valore: le alunne e gli alunni, i docenti delle Scuole coinvolte nel percorso, i volontari che hanno affiancato i ragazzi nelle esperienze di servizio, i responsabili e gli operatori del Csv dei Due Mari.

L’evento è pensato come un raduno in cui protagonisti saranno i giovani – afferma Ignazio Giuseppe Bognoni, presidente del Csv. Attendiamo oltre 400 ragazze e ragazzi, una moltitudine allegra e festosa che riempirà l’Aula Magna della Facoltà di Ingegneria, trasformandola in un luogo di incontro e di scambio.

Sarà un momento per stare insieme in leggerezza e semplicità – continua il direttore del Csv Giuseppe Pericone – per condividere esperienze, vissuti e scoperte di questa tredicesima edizione di Scatti di Valore e per evidenziarne le tracce più significative. Nel corso della mattinata sarà dato ampio spazio alle testimonianze degli studenti che si sono impegnati come volontari e saranno comunicati e premiati i vincitori del concorso di fotografia finalizzato a raccontare i valori del volontariato attraverso gli sguardi dei giovani.

Le scuole coinvolte:

1. Istituto d’Istruzione Superiore Col. G. Familiari di Melito di Porto Salvo

2. Istituto d’Istruzione Superiore Enrico Fermi di Bagnara Calabra con i plessi di Sant’Eufemia d’Aspromonte e di Villa San Giovanni

3. Istituto Tecnico Economico Nostro – Repaci di Villa San Giovanni

4. Istituto Tecnico Industriale Conte Maria Milano di Polistena

5. Istituto Tecnico Tecnologico Panella – Vallauri di Reggio Calabria

6. Liceo Scientifico Alessandro Volta di Reggio Calabria

7. Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci di Reggio Calabria

8. Liceo Statale Tommaso Gullì di Reggio Calabria

9. Liceo Linguistico e delle Scienze Umane Giuseppe Mazzini di Locri

Le “associazioni madrine”:

A Condofuri

Centro di aggregazione giovanile Padre Rempicci

A Laureana di Borrello

Assipromos Calabria Aps

A Melito di Porto Salvo

Centro di accoglienza La casa di Maria della Parrocchia di San Giuseppe

Insieme senza barriere Aps

A Polistena

Comunità Padre Luigi Monti

A Reggio Calabria

Aipd – Associazione Italiana Persone Down Odv

Arci Samarcanda Aps

Cereso – Centro Reggino di Solidarietà Odv

Espero Aps

Govic – Gruppo ospedaliero volontari in chirurgia Odv

Il mantello di San Martino della Parrocchia della Candelora

Nati per leggere

Tra noi Calabria Odv

Vides Germoglio

A San Giorgio Morgeto

Nuovo Mondo Odv

A Sant’Eufemia d’Aspromonte

Agape Odv

A Taurianova

Auser Circolo “Madre Teresa di Calcutta” Odv

La fata turchina Odv

A Villa San Giovanni

Centro di aggregazione Campo dei Fiori – Comunità Papa Giovanni XXIII