Cala il sipario sulla prima edizione di “1 Maggio in Festa” a Caulonia

Un bilancio estremamente positivo, frutto della sinergia e dell’impegno di tante realtà associative guidate dall’Associazione Commerciati Kaulon 18, che ha promosso e coordinato il progetto. E’ stata una grande festa, caratterizzata da momenti diversi e coinvolgenti; la giornata è iniziata con il taglio del nastro che ha inaugurato il Villaggio del 1 Maggio in Festa, con stand enogastronomici ed espositivi, alla presenza del Sindaco Francesco Cagliuso, di don Donato Ameduri e dai rappresentanti delle associazioni promotrici. Subito dopo, la celebrazione della Santa Messa in onore di San Giuseppe Lavoratore per poi dare il via alla Grande Caccia al Tesoro, che ha visto oltre 100 bambini con genitori al seguito, cimentarsi in giochi di abilità e logica per accaparrarsi il tesoro.

L’immagine della Villa Frammartino gremita di gente, dal mattino a notte, per celebrare con “Caulonia 1 Maggio in Festa” una data importante, dopo giorni dall’evento, rimane il segno tangibile del successo e della riuscita dell’iniziativa; la musica è stata la protagonista indiscussa, grazie a quattro gruppi che hanno regalato emozioni ed allegria sin dal pomeriggio. Dalla musica italiana alla pop passando per i classici e finendo con la coinvolgente musica popolare e la voce di Mimmo Cavallaro, la villa Frammartino ha cambiato volto, con luci e stand a fare da cornice.

Il Comitato Primo Maggio in festa, esprime viva soddisfazione e ringrazia il Comune di Caulonia per il patrocinio e il consigliere regionale Salvatore Cirillo nonchè gli associati dell’ass.ne Kaulon18 e tutti i volontari per il prezioso contributo.