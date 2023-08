Partita in memoria di Gianluca Vialli, Maimone: “Reggio Calabria città straordinaria che fa dell’ospitalità uno stile di vita”

Nello Stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria, domenica 10 settembre 2023, alle ore 21, si terrà la partita di calcio “The Legend Gianluca Vialli” , in onore di Gianluca Vialli, scomparso lo scorso 6 gennaio 2023.

La Nazionale Azzurri di Alessandro Arena con la collaborazione di Nicola Elia Alvaro, agente e consulente delle figure sportive, e Il Dream Team “The Wine Of The Champions” di Fabio Cordella, con il Patrocinio del Comune dell’ Area Metropolitana, della Regione Calabria e con il sostegno della Diocesi di Reggio Calabria-Bova, daranno vita ad un memorabile evento di solidarietà a favore dei bambini autistici, a cui parteciperanno ex compagni di squadra, attori, cantanti e amici del grande calciatore scomparso.

Hanno confermato la loro presenza

Il difensore inglese Ivan Zamorano, Zè Maria, Marco Materazzi, Nuno Gomez, Cafù, Vincent Candela, Ernesto Chevanton, Vincenzo Iaquinta, David Di Michele, Marcio Amoroso, Amauri, Julio Cesar, Kelvin Kuranyi, Marek Jankulosky, Tommaso Rocchi, Giuseppe Sculli, Simone Pepe, Giacomo Tedesco, Emiliano Bonazzoli, Jorge Vargas, Francesco Cozza, Fausto Pizzi, Benny Carbone, Andrea Damante, Sebastien Frey, Diego Lugano, Francesco Colonnese, Cristian Terlizzi, il Campione Olimpico Luigi Busà, Pierluigi Pardo, presentatore della trasmissione sportiva “Tiki Taka”, il giornalista Biagio Maimone, il critico d’arte Pasquale Lettieri, la giornalista Letizia Bonelli, lo street artist Endless, che realizzerà una maglietta dedicata a Vialli e che andrà in beneficenza, i galleristi Christian Contini e Fulvio Granocchia, la cantante Mia Owen, il gruppo musicale Eiffel 65, il conduttore televisivo Francesco Facchinetti, la vincitrice del GF Vip Nikita, Pierpaolo Petrelli, DJ Andrea Damante, che gli influencer Enzuccio e Le Twins, che hanno un seguito di 18.5 milioni di follower, il cantante brasiliano Gustavo Almeida, Il manager di Glorya Estefan J.C. Salvatierra, il tenore di fama internazionale Salvatore Cordella, il tenore del Teatro alla Scala di Milano Paride Cataldo e suo fratello il tenore Andrea Cataldo, i quali si esibiranno insieme formando un trio vocale di caratura mondiale, il cantante e compositore cubano Jon Secada, vincitore di due Grammy Awards, il quale ha venduto 20 milioni di album ed è stato il compositore per Gloria Estefan, Jennifer Lopez, Ricky Martin e il celebre cantautore Fabrizio Venturi, Direttore artistico del Festival della Canzone Cristiana, il quale si esibirà con le sue canzoni pochi minuti prima del calcio d’inizio.

Gli altri partecipanti d’eccezione

Il pittore colombiano John Mejia, allievo di Botero, sarà presente alla partita e dipingerà, a bordo campo, per l’occasione, un quadro raffigurante il volto di un bambino autistico, che sarà l’immagine ed il simbolo della Struttura We Aut.

Prossima l’adesione di altre star illustri del calcio mondiale, di artisti e personaggi famosi della televiw8sione.

Il maestro orafo Michele Affidato realizzerà il premio “Nazionale Azzurri” su commissione del Festival della Canzone Cristiana, che sarà destinato ad Alessandro Arena per l’impegno profuso a favore della struttura We Aut.

Maimone Communication, esperta in comunicazione socio-umanitaria e solidale, è Ufficio Stampa della partita.

L’evento commemora la scomparsa prematura di un grande uomo e di un fuoriclasse che, con straordinario coraggio, ha lottato fino alla fine contro la sua malattia, senza mai arrendersi.

Le dichiarazioni di Biagio Maimone su Reggio Calabria

Alessandro Arena ha ufficializzato il ruolo di Ufficio Stampa dell’evento al giornalista Biagio Maimone (Maimone Communication) esperto in comunicazione socio-umanitaria e solidale, la cui madre era nata a Mammola, in provincia di Reggio Calabria, il quale ha dichiarato:

“Occuparmi di questa rilevante iniziativa, che commemora il campione Gianluca Vialli, è per me un grande onore, in quanto egli è un esempio mirabile di coraggio e di forza.

Creare un legame tra il ricordo di Vialli e l’aiuto a favore dei bambini autistici rimarca, ancor più, il profondo rilievo del messaggio che il grande campione ha lasciato in eredità a tutti noi, ossia la necessità di coniugare lo sport all’impegno umanitario, teso all’aiuto di chi vive il disagio della propria differenza psitica.”

“Sono fiero – aggiunge – delle mie origini calabresi ed amo questa meravigliosa regione.

Reggio Calabria è una città straordinaria, i cui cittadini, da sempre, fanno dell’ospitalità e dell’accoglienza il loro stile di vita.”

“Reggio non può che essere il teatro ideale per questa importante iniziativa di sport, di memoria e di solidarietà proprio perché ricca di umanità e di solidarietà.

La Calabria intera è una regione da conoscere, da vivere, in quanto terra di cultura, storia e tradizioni. Ed è una regione che ha sempre rispettato e preservato la bellezza del suo territorio, posto nel cuore del Mediterraneo. Viva la Calabria, viva Reggio Calabria, con cui spero di creare eventi ed iniziative di straordinario rilievo, tesi a dare più luce a questa importante regione italiana”.

Il ricavato della partita, infatti, sarà devoluto a We Aut, che è una struttura specializzata nell’assistenza a bambini autistici.

La Città di Reggio Calabria vuole ricordare una stella del calcio mondiale, che si è distinta per la sua leggendaria bravura sia sul piano sportivo, sia sul piano umano.

E’ noto a tutti il suo caloroso e affettuoso impegno nel trasmettere ai giovani calciatori insegnamenti non solo finalizzati a realizzare risultati vincenti, ma tesi anche ad infondere loro fiducia nell’affrontare l’impegno calcistico senza mai scoraggiarsi di fronte alle criticità che lo connotano, a cui dover far fronte animati da un’ instancabile tenacia, colma di speranza, quella stessa tenacia e quella stessa speranza di cui Gianluca Vialli è stato esempio davvero straordinario nel percorso della sua malattia, che ha dimostrato di saper vivere con lo sguardo sempre sereno rivolto verso quell’orizzonte che sapeva, purtroppo, di dover inesorabilmente raggiungere.

Coloro che partecipano alla commemorazione ringraziano, per il suo immenso e amoroso impegno, un maestro del calcio e, nel contempo, un maestro di vita.