Doppio appuntamento con “Facciamo Cheese Gerace!” alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche del territorio

3 X 3 X TE | Le Carni di Davide Rodinò in collaborazione con Barone G.R. Macrì

Tre salumi, tre formaggi Barone Macrì per tre panini speciali, (come te!). € 8,00

Il Medioevo e la birra | Casa Ferrari in collaborazione con Zythos e Officina PAB

Degustazione di birre e tipicità di Gerace. € 8,00

Aperitivo con Mimmo | Fattoria De Lillas al Borgo

Storie di prodotti: salumi e formaggi, bruschette ‘nduja e ortaggi, sottoli, zeppoline e calice di vino. € 10,00

Sinfonie di Gelsomino | Bistrot des Artistes in collaborazione con Kitza

Fettuccine con crema di zucchine, pancetta e olio EVO al gelsomino. € 10,00

Sogno d’estate: crema di latte con caramello al gelsomino. € 4,00

Gelsomisù. € 5,00

Gerace Fresh Experience | Bar Cattedrale

Degustazione di granite al bergamotto, ricotta e mandorle e more di gelso con pasticcini artigianali. € 5,00

Ecco il programma di Domenica 31 Luglio:

18:30 | Piazza delle Tre Chiese

Eccellenze in mostra: esposizione e degustazione gratuita delle eccellenze enogastronomiche di Gerace e dintorni. Con il Maestro ONAF Claudio Spallaccia

18:30 – 22:00 – Vari Luoghi

20:30 | Piazza delle Tre Chiese

Showcooking con Dorotea Mercuri e i nostri illustri Chef Gianluca Tomasi e Carmine Cataldo

21:00 | Little Tasting Experience

Fattoria De Lillas

Il Lupo Cattivo

La Terrazza