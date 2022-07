“Mercato Medievale”, presentazione di “Per la Calabria selvaggia” di Raffaele Gaetano: con oltre 100 illustrazioni inedite di Edward Lear, nel suo viaggio in Calabria nell’estate del 1847

Con la nuova edizione di “Per la Calabria Selvaggia”, di Raffaele Gaetano (la prima è stata finanziata da un ente, pubblicata da un altro Editore e non era in commercio) continua l’opera di divulgazione di ciò che Edward Lear scrisse e fece per l’estremo sud della Calabria. Nel tempo, si approfondiscono i risvolti di quel viaggio, non limitandosi più alla semplice traduzione del Diario, si scoprono nuovi aneddoti, e vengono alla luce disegni inediti, come in quest’ultimo libro, che ne contiene ben 109. Possiamo sempre più affermare che Laruffa sia l’editore di Edward Lear. E le sorprese non finiscono qui. Raffaele Gaetano, di cui, di recente dallo stesso Editore è stato pubblicato anche “Edward Lear. Cronache di un viaggio a piedi nella Calabria del 1847”, sarà ospite Domenica 31 luglio 2022, alle ore 21,30 , all’incontro culturale organizzato nell’ambito della manifestazione “Mercato Medievale”, organizzata dalla Pro Loco di Stilo, con il patrocinio del Comune. Oltre all’Autore dei due libri su Lear, all’incontro moderato dal giornalista Francesco Sorgiovanni, parteciperanno il sindaco di Stilo Giorgio Antonio Tropeano, l’antropologo Matteo Enia, il presidente della Pro Loco Mimmo Scarfò e l’editore Roberto Laruffa. Lo speciale “salotto letterario” en plein air, sarà caratterizzato anche dalla esibizione musicale del Trio ucraino, composto da una intera famiglia di profughi ospitati a Stilo. Marito e moglie celebri musicisti, il primo, violinista componente dell’orchestra nazionale di Kiev e la seconda maestra di pianoforte. Insieme a questi, il figlio di 12 anni, violinista come il padre, autentico bambino prodigio.