MUSA accende i BoCs Art tra sport, cultura e rigenerazione urbana nel cuore di Cosenza

Cosenza si prepara a cambiare ritmo con un evento che anticipa l’estate e ridona valore a luoghi significativi della città.

Per due giorni il cuore antico della città bruzia, tornerà a pulsare di energia, creatività e partecipazione: il 13 e 14 giugno 2026, a partire dalle ore 10:00, i BoCs Art del centro storico ospiteranno “MUSA – Movimento Urbano Sport e Arte”, un grande evento diffuso dedicato allo sport, alla cultura, alla musica e alla rigenerazione urbana.

Promosso dall’associazione culturale CLAP! di Carmine Bozzo, Hyper Fitness Club di Daniele Paese e il Guerimba, nella Città di Cosenza, in collaborazione con la società di comunicazione Level U.P., MUSA nasce con l’obiettivo di trasformare i BoCs Art in un vero polo di aggregazione contemporanea, capace di unire linguaggi, persone ed esperienze in una delle cornici più suggestive della città.

Le residenze artistiche sul fiume tornano così a vivere come contenitori culturali aperti, dinamici e partecipati, in cui arte e sport dialogano per restituire centralità e nuova vitalità al centro storico.

Nel corso delle due giornate il pubblico potrà immergersi in un programma ricco e trasversale: attività sportive, laboratori teatrali e attività creative, mostre artistiche, performance e show musicali accompagneranno visitatori e famiglie in un’esperienza urbana fatta di condivisione e scoperta.

I BoCs Art ospiteranno inoltre diversi spazi tematici pensati per coinvolgere pubblici di ogni età: aree dedicate alle Art Exhibition, attività e laboratori esperienziali, un’area Sport & Wellness con discipline e dimostrazioni sportive, spazi dedicati all’artigianato e ai mercatini vintage, fino ad arrivare alla Area Food & Chill, pensata come luogo di incontro, relax e socialità tra musica, gusto e intrattenimento. Spazio anche alla creatività indipendente e alle produzioni locali, grazie agli stand delle realtà artigianali e dei mercati che animeranno l’intero villaggio culturale con colori, suoni e nuove contaminazioni artistiche.

MUSA ha dunque un obiettivo importante: vuole essere molto più di un evento. Vuole essere un contenitore di idee, un attrattore sociale e culturale, un’occasione concreta per riscoprire il centro storico attraverso la partecipazione attiva, lo sport e l’arte.