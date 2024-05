Crotone: conferimento degli attestati di merito alle associazioni cittadine per l’attività svolta a tutela del patrimonio culturale e paesaggistico

Si è tenuta questa mattina, nella Sala Consiliare, la cerimonia di conferimento degli attestati di merito alle associazioni cittadine per l’attività svolta a tutela del patrimonio culturale e paesaggistico nell’ambito del percorso di Cittadinanza Attiva promosso dal Comune di Crotone.

E’ stato un modo semplice ma sentito di dire grazie a quanti guardano alla città con amore sincero, che si adoperano per la sua crescita e il suo sviluppo, che sono testimoni del reale significato di comunità, interpreti del pieno senso di appartenenza.

A ricevere i rappresentanti delle associazioni il sindaco Voce, l’assessore alla Cultura Nicola Corigliano, l’assessore all’Ambiente Angela Maria De Renzo e l’assessore ai Lavori Pubblici Rossella Parise.

“Grazie per quello che fate per la città, grazie del vostro esempio. Non solo l’amministrazione ma tutta la comunità cittadina vi è grata per il vostro impegno. E continueremo a collaborare nell’ottica della crescita e dello sviluppo della nostra Crotone” ha detto il sindaco

Come ha spiegato l’assessore Corigliano che ha promosso la giornata l’amministrazione si è dotata dell’Albo della cittadinanza attiva.

Albo che ha la finalità di promuovere la partecipazione e collaborazione dei cittadini allo svolgimento delle attività di interesse generale, solidaristiche, integrative e non sostitutive dei servizi istituzionali comunali, prestate in modo personale, spontaneo, senza scopo di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà ed è un modo di coinvolgere i cittadini nella partecipazione attiva alla vita pubblica, una occasione di aggregazione sociale nonché per rafforzare il senso di comunità.

“La giornata odierna è l’occasione per ringraziare le associazioni che promuovono la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico della città. Nelle prossime settimane altri momenti saranno dedicati ad altre associazioni che meritoriamente sono protagoniste di attività di cittadinanza attiva e che promuovono la cultura ad ogni livello” ha detto l’assessore Corigliano.

Numerose le associazioni protagoniste della giornata: Centro Turistico Giovanile, Ciclofficina TR22o, Circolo Ibis, Gruppo Archeologico Krotoniate, FAI, I Krotoniati, #IoResto, Italia Nostra, Le pietre che narrano, Legambiente, Multitracce, Pantagruel, Passi Consapevoli, Fondazione Santa Critelli, Scuola Guardia Krotoniate, Tracce del Marchesato, Trash Challenge, Università del Marchesato, WWF.

A tutti è stata consegnato un attestato di merito con la seguente motivazione: “Esprimiamo la riconoscenza dell’Amministrazione Comunale per la meritoria attività dell’associazione. Condividere la fruizione e la tutela del bene comune è un concetto che fa la differenza, rispondente in pieno al processo di rigenerazione che vede l’assunzione di responsabilità di ogni cittadino. Un processo culturale di cui l’associazione è pienamente protagonista”.