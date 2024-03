“Valori e tutela del territorio crotoniate”: il 14 marzo l’incontro celebrativo della Giornata Nazionale del Paesaggio

Il 14 marzo a Crotone si svolgerà l’incontro “Valori e tutela del territorio crotoniate” organizzato da Italia Nostra e Gruppo Archeologico Krotoniate con il patrocinio del Comune di Crotone per celebrare la Giornata Nazionale del Paesaggio, istituita dal Ministero della Cultura nel 2017 con l’obiettivo di richiamare l’attenzione su questo elemento fondamentale dell’identità del nostro Paese.

Sarà l’occasione per conoscere e aprire un dialogo fattivo e costruttivo con la nuova Soprintendente ABAP CZ-KR, Stefania Argenti, sulle tante emergenze del territorio di Crotone. Dopo i saluti istituzionali e l’intervento di Nicola Corigliano, Assessore alla Cultura Comune di Crotone, in programma interventi dell’archeologa Maria Teresa Iannelli, già funzionaria Soprintendenza, di Annamaria Rotella, archeologa, vicepresidente sezione Crotone, oltre all’Ing. Giuseppe Celsi del direttivo del Gruppo Archeologico Krotoniate, con cui Italia Nostra ha una decennale collaborazione e, infine, di Teresa Liguori, Consigliere nazionale di Italia Nostra e Presidente della locale sezione.

Tra i temi al centro dell’incontro: l’impatto su un territorio già costellato di troppe pale eoliche degli ulteriori impianti in progetto; la tutela delle coste; la salvaguardia delle mura di Crotone e del suo centro storico; la tutela dei boschi e il progetto di Forestazione Urbana in collaborazione con il Comune e con le scuole cittadine, in ottemperanza all’art.118 della Costituzione Italiana sul principio di sussidiarietà tra Istituzioni ed Associazioni/cittadini.

Sarà inoltre esaminata la situazione dell’organico della Soprintendenza, in linea con l’appello lanciato nazionalmente da Italia Nostra per dotare di personale adeguato gli organi periferici del Ministero della Cultura.

PROGRAMMA

Italia Nostra e Gruppo Archeologico Krotoniate con il patrocinio del Comune di Crotone

Crotone, 14 Marzo 2024 ore 17.00

Sala Margherita – Piazzetta S. Margherita

“Valori e tutela del territorio crotoniate”

Teresa Liguori, Consigliera Nazionale Italia Nostra

introduce e modera

Nicola Corigliano, Assessore alla Cultura Comune di Crotone saluti istituzionali

“Dimensione culturale identitaria del paesaggio, tutela e valorizzazione”

Stefania Argenti, Soprintendente ABAP CZ-KR

“Valore del paesaggio nell’ambito della riqualificazione e del recupero abitativo”

Maria Teresa Iannelli, Archeologa, già Funzionario Soprintendenza Archeologica della Calabria

“Locri Epizefiri, Kaulonia, Kroton: ricostruzione del paesaggio e percezione delle rovine”

Giuseppe Celsi, Funzionario Tecnico, Direttivo Gruppo Archeologico Krotoniate

“Conoscere per tutelare”

Annamaria Rotella, Archeologa, Vicepresidente Sezione di Crotone Italia Nostra

“Il modello Croceneviera: l’agricoltura come metodo per la cura e la gestione delle aree archeologiche e del paesaggio”

Teresa Liguori, Presidente Sezione di Crotone Italia Nostra

“Progetti di Forestazione Urbana: una realtà in cammino, dal 1975 ad oggi”