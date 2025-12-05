“Ho vinto”: Lorenzo Fortuna si racconta in un libro autobiografico: la presentazione il 16 dicembre a Cosenza

“Ogni sogno realizzato è solo l’inizio di un viaggio più grande”. Si potrebbe sintetizzare in questo claim la storia di Lorenzo Fortuna, pizzaiolo calabrese ormai affermato protagonista del mondo dell’arte bianca calabrese, che ha scelto di raccontare la sua storia di vita e professionale in un libro edito da Luigi Pellegrini Editore dal titolo “Ho vinto”.

Una narrazione autobiografica che ripercorre i tratti primordiali delle sue “mani in pasta” accanto al padre, chef di grande prestigio prima in America e poi in Calabria, passando per i momenti difficili dell’essere imprenditore e poi le esaltanti vittorie professionali, che oggi lo riconoscono tra i principali autori del mondo pizza contemporaneo. Mai seguace delle mode, ma sempre “fuori concorso” con un impasto e uno stile tutto suo e fortemente radicato nella territorialità calabrese, suo tratto distintivo in cucina e al banco, dove compone le sue creazioni a chilometro giusto.

Con questo testo il pizzaiolo calabrese si è voluto cimentare in un mondo diverso da quello solito fatto di impasti, farine e maturazioni. E lo fa in maniera naturale e schietta, ma anche sincera e appassionata, trasferendo nel testo pezzi di intimità gioiosa e momenti complicati del suo lavoro, passando per i ricordi di infanzia, i primi successi, i progetti e i nuovi sogni nel cassetto, lanciando al lettore un messaggio di fiducia: ogni sogno se desiderato può essere reso concreto, ma soprattutto che non c’è età per iniziare a sognare.

Un testo non prettamente celebrativo del suo percorso, ma una narrazione che apre le porte alla riflessione e alla condivisione di un messaggio che va oltre il mondo della pizza, e coinvolge il lettore in una dimensione personale e collettiva, diventando strumento di visione.

La presentazione ufficiale di Ho Vinto

L’uscita ufficiale del libro sarà celebrata a Cosenza presso il Terrazzo Pellegrini (via Luigi Pellegrini Editore 41), martedì 16 dicembre, data simbolo e di grande valore personale per l’autore, alla presenza della stampa, di autorità e amici del mondo enogastronomico chiamati a condividere con Lorenzo Fortuna questo suo nuovo capitolo di vita. Alla serata di presentazione oltre all’autore interverranno la giornalista enogastronomica Giusy Ferraina, e il consulente editoriale Maurizio Logozzo, che interagiranno con il maestro Fortuna, moderati dal comunicatore Vincenzo Alvaro. Al termine della presentazione seguirà un brindisi e un assaggio dei panettoni prodotti da Lorenzo Fortuna per questo Natale 2025.

La cena con le ricette del libro

Dopo la parte più istituzionale si passa ai festeggiamenti più conviviali insieme agli amici e a chi da sempre segue e condivide la tavola di Lorenzo Fortuna. Dalle ore 20.30 sempre del 16 dicembre si terrà una cena presso la pizzeria Lorenzo Fortuna Pizza Chef in Via Bari 30 a Roges di Rende dove saranno protagonisti alcuni dei piatti e delle pizze presenti nel libro “Ho vinto” e legate a momenti particolari del percorso di vita del pizzaiolo rendese. Si parte con due signature la Focaccia al Magliocco a base di porcini, stracotto di manzo e cacio silano al cannello e il Padellino “Volando Oltre” con patate della Sila, cipolla di Castrovillari e pancetta di suino nero. Si prosegue con gli Spaghetti Ubriachi, per poi continuare con due pizze storiche: la celebre pizza Eccellenze di Calabria a base di fior di latte filetto di tonno, ‘nduja, olive, cipolle rossa caramellata, basilico e olio evo; e prima di chiudere come pre dessert la Non solo Formaggi con gorgonzola, pere, miele e noci, con cornicione ripieno di ricotta al bergamotto su impasto nero al carbone vegetale. Per concludere e rimanere nell’atmosfera natalizia assaggio dei Nuvolotti, i nuovi panettoni del maestro Fortuna. Questo speciale percorso di degustazione sarà accompagnato dai vini delle Cantine Spadafora e Giraldi & Giraldi. (Costo della cena a persona € 35 wine pairing compreso. Prenotazioni allo 0984 789087)

Chi è Lorenzo Fortuna

Classe 1976, si avvicina al mondo della ristorazione grazie al padre chef e pizzaiolo a Chicago, dove Lorenzo è nato e cresciuto. Dopo l’esperienza familiare con il ristorante-pizzeria Number One, riferimento della città di Rende e Cosenza, inizia un suo personale percorso con il nuovo locale Lorenzo Fortuna Pizza Chef, dove decide di mettere insieme le sue competenze gastronomiche a quelle dell’arte bianca.

Vincitore e primo classificato a livello mondiale nel 2014 del premio Awards, spesso piazzato tra i primi posti in vari concorsi, con l’obiettivo di portare la Calabria tra le eccellenze italiane. Per due anni consecutivi dal 2022 è responsabile dell’area pizzeria a Sanremo con la carica di responsabile della ricettazione. Nell’estate 2022, con Accademia Pizza DOC, con le sue pizze è al GIFFONI Film Festival. Istruttore e responsabile per la provincia di Cosenza per Accademia Pizza Doc. Già brand ambassador per la Calabria di Molini Fagioli. Oggi è tecnico e ambassador di Molino Bruno, il molino della sua città. Lorenzo Fortuna Pizza Chef di Rende è tra le pizzerie eccellenti di 50 Top Pizza e nella Guida Pizza & Cocktail d’autore 2026 di identità Golose. Hanno scritto di lui alcuni tra i magazine enogastronomici più prestigiosi come Gambero Rosso e Identità Golose.

Nel 2025 è insignito del premio COCORUM, prestigiosa onorificenza al merito professionale che viene rilasciata dalla Federazione Italiana Cuochi agli Chef che hanno operato o operano da oltre venticinque anni nell’Arte Culinara, onorando sempre ed ovunque la Tradizione e il Prestigio della Millenaria Cucina Italiana.