A Cetraro il convegno su sviluppo sostenibile del Medio-Alto Tirreno Cosentino. De Caprio: “Muoversi su linea di continuità tra tradizione e innovazione”

Si e’ svolto a Cetraro, a Palazzo del Trono, il convegno dedicato alle prospettive di sviluppo sostenibile del Medio-Alto Tirreno Cosentino. A concludere i lavori e’ stato il consigliere regionale della Calabria, Antonio De Caprio, che ha offerto una lettura politica e strategica delle opportunita’ di crescita dell’area.

De Caprio ha richiamato la centralita’ di una programmazione regionale fondata sull’integrazione tra tutela ambientale, sviluppo turistico ed economie locali. Un approccio capace di valorizzare in modo equilibrato mare, montagna e borghi, trasformando le vocazioni naturali del territorio in leve concrete di sviluppo.

Il consigliere regionale ha ribadito l’importanza di rafforzare il dialogo tra istituzioni regionali, amministrazioni locali e operatori economici, “affinche’ le strategie di crescita siano realmente condivise e coerenti con i bisogni delle comunita’. Particolare attenzione e’ stata riservata ai temi della sostenibilita’, della rete escursionistica e della promozione integrata dell’offerta turistica, considerati asset strategici per il futuro del comprensorio”.

De Caprio ha infine sottolineato come lo sviluppo del Medio-Alto Tirreno Cosentino “debba muoversi su una linea di continuita’ tra tradizione e innovazione, con l’obiettivo di creare nuove opportunita’ occupazionali senza snaturare l’identita’ dei luoghi”. L’iniziativa, promossa dalla Sezione comunale di Forza Italia di Cetraro, ha messo al centro del dibattito le strategie di sviluppo del comprensorio tirrenico, con particolare attenzione al turismo sostenibile, alla valorizzazione delle risorse naturali, alla rete escursionistica e al rilancio dell’economia locale attraverso una visione integrata tra mare, montagna e borghi.

Sono intervenuti Giovanni Del Trono, Commissario cittadino di Forza Italia e Giuseppe Aieta, Sindaco di Cetraro. Quindi gli interventi di qualificati rappresentanti del mondo turistico, associativo e istituzionale.

Ha moderato il confronto Giuseppe Leporini, referente di Forza Italia Cetraro.