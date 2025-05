Rende: 14a Edizione del Premio Letterario Internazionale ”Un libro amico per l’inverno”

Tutto pronto per la cerimonia conclusiva della 14 a Edizione del Premio Letterario Internazionale ”Un libro amico per l’inverno” il quale è inserito nel prestigioso cartellone CEPELL “Il Maggio dei Libri”, nonché patrocinato dall’ UNESCO, Città di Rende, Istituto Italiano Cultura di Napoli, CISAT e LIUPS.

L’evento si svolgerà sabato 17 maggio 2025, alle ore 17.00, presso la Sala Tokyo del Museo del Presente a Rende. Il Premio indetto e organizzato dall’Associazione Culturale GueCi, è ormai annoverato tra i più qualificati concorsi del nostro panorama letterario, è un punto di riferimento importate per Autori, Autrici e Case Editrici da tutto il mondo. La valutazione delle Opere iscritte al concorso è affidata a ben due Giurie: Giuria Critici: Presidente Premio Anna Laura Cittadino ( presidente Ass.ne GueCi- scrittrice- poetessa) Presidente di Giuria sezione Poesia edita: prof.re Natale Vulcano (scrittore-poeta) Membri Giuria sezione poesia edita: Marinella Cossu (poetessa) Luigi Ferrari ( poeta e saggista) Antonella Tocci (poetessa) Presidente di Giuria sezione narrativa edita: Marco Marra (poeta-scrittore) Membri di Giuria sezione narrativa edita: dott.ssa Mariateresa Buccieri (poetessa-critica d’arte ) dott.ssa Maria Mollo (scrittrice-poetessa), dott. Paolo Petruzzelli (scrittore).Queste, le Opere individuate dalle Giurie; la narrativa edita vede sul podio: “ Teresa- Il sentire dei fiori di iperico” di Patrizia Mandaglio (Ass.ne Cult. Caffè delle Arti) “Rocco il giostraio” di Marcello Loprencipe (Campi di carta) “Senza identità ” di Desirè Roberto (YouCanPrint). A seguire i vari premi speciali: Premio Presidente di Giuria “Aconite ” di Alessadro Spocci (Il Rio edizioni) Premio Giuria Critica “ Figlia della terra” di Teresa Cuparo (Emia Edizioni) Premio Speciale miglior Opera per ragazzi “ Un amico di nome Antonio Vivaldi” di Cecilia Casella (A.P) Premio Speciale “ Storie vere” “Portami al mare” di Domenico Latino (Officine Editoriali da Cleto) Premio Speciale miglior romanzo “ Nel segreto del padre” di Giandomenico Betalli (Passerino Editore) Premio Speciale miglior Opera autobiografica “Un passo alla volta-Sogna ragazzo sogna” di Simona Marafioti ( La Caravella Editrice) Premio Speciale miglior Opera di denuncia sociale “Povera squola-Un prof senza più speranze racconta” di Salvatore La Moglie (Setteponti Edizioni) Premio Speciale miglior opera di narrativa “ Ironta –Pazzo per Victor” di Claudio Bianchetti (La Caravella Editrice)

Inoltre, i vincitori, per la sezione Poesia edita: Primo Premio “ Nei cieli di Odessa” di Marcello Tagliente (Manni Editori) a seguire “Le ragioni invecchiate” di Attilio Domenico Giannoni ( Puntoacapo Editrice) e “Qual perfetto appiglio ” di Renzo Piccoli (Sovera Edizioni) si aggiudica il Premio della Giuria Critica “Il soffione e la farfalla” di Luigi Carlo Rocco ( Florestano Edizioni) mentre il Premio Speciale Emozioni va a “Raccolta di emozioni ” di Gilda Di Vincenzo ( Luigi Pellegrini Editore) altro Premio Speciale a “Molliche” di Stefano Baldinu (Dibuono Edizioni) Due le Menzioni d’Onore conferite a:“L’ombra degli attimi ” di Lorenzo Piccirillo (Leonida Edizioni) e a “ Chiaroscuri” di Luisa Totino ( Aletti Editore)

L’evento vedrà la partecipazione, per gli intermezzi musicali, di Caterina Loizzo (Accademia Salfi, classe di Arpa M.E. De Zarlo)