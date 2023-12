RSU del Comune di Corigliano-Rossano e parte pubblica sottoscrivono CCDI 2023

“Il 29.12.2023 alle ore 15.00 circa, la RSU del Comune di Corigliano Rossano e la parte pubblica hanno sottoscritto il CCDI 2023 con l’applicazione delle novità contrattuali introdotte dal CCNL 19-21. Il migliore di sempre. Obbiettivi importanti e riconoscimento al personale di una giusta dignità. Tre appuntamenti per raggiungere un risultato senza dubbio degno di quel benessere organizzativo di cui l’ente ha bisogno. Equilibrio e sano confronto hanno contraddistinto i vari incontri.

In qualità di coordinatore della RSU, – scrive Luigi Aloe in una nota – non posso che ringraziare la parte pubblica per la disponibilità dimostrata durante il confronto, venendo incontro alle esigenze del personale, che un’attenta RSU prontamente ha posto al centro del tavolo delle trattative e che altrettanto prontamente sono state recepite dalla parte pubblica stessa. Si è chiuso così un anno di intenso lavoro con buoni risultati. Ringrazio il presidente della delegazione trattante Dott. Paolo Lo Moro e il dirigente Danilo Fragale per la loro alta professionalità nelle trattative, i dirigenti tutti per il loro apporto, il Sindaco per quello che concerne l’attività politico amministrativa di indirizzo trasportata al tavolo di lavoro.

Un anno rivoluzionario che ha garantito al personale: formazione; progressioni economiche orizzontali; una tanto attesa riqualificazione di carriera e tanto altro ancora, che ha visto impegnato costantemente la RSU e le OOSS di riferimento.

Un ringraziamento speciale va alla Rsu che rappresento, – conclude Aloe – con la quale c’ è stato un continuo scambio di punti di vista, confronto costruttivo e con la quale, ed è questa la cosa più importante, condivido questa fase di continua crescita sindacale. Una RSU che merita il giusto riconoscimento poichè si espone con coraggio e determinazione nelle questioni giornaliere che riguardano i dipendenti, dalle più semplici alle più complesse, che a volte richiedono l’ausilio delle OOSS. Vi ringrazio singolarmente per tutto quello che è stato fatto e per tutto quello che spero si possa fare nel prossimo futuro”.