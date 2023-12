“A raccontarla comincia tu!”, a Cosenza un evento per celebrare Raffaella Carrà in occasione dei 70 anni RAI: un inizio 2024 a suon di Tuca Tuca e Ballo Ballo il 3, 4 e 5 gennaio

Siamo tuttə Raffaella Carrà.

C’è stato sicuramente un momento nella nostra vita in cui ci siamo lasciatə trascinare nel vortice della sana e intelligente leggerezza di Raffaella Carrà, un momento in cui abbiamo desiderato evadere dalle preoccupazioni quotidiane e immaginare un mondo in cui le emozioni si muovono libere e spensierate. Un mondo “alla Raffaella” fatto di paillettes e lustrini ma anche di politica e rivendicazioni.

In occasione dei 70 anni della Rai e dell’omaggio da parte della Lotteria Italia per ricordare il suo legame storico con Raffaella, protagonista di ben 10 edizioni del gioco tra il 1970 e il 2008, le associazioni cosentine ARCI Aprile – Cavern Club e Il Salotto di Raffaella propongono un evento di tre giorni nel cuore pulsante del centro storico di Cosenza per raccontare il personaggio Carrà e la donna spettacolare dietro il personaggio tra musica, storia, costume, televisione e colori.

Aprirà queste giornate l’inaugurazione della mostra curata da Il Salotto di Raffaella con una conferenza stampa che vedrà protagonistə giorno 3 gennaio alle 18:00 negli spazi del Cavern Club il giornalista Rai Mario Tursi Prato, l’autrice televisiva Katiuscia Salerno, il giornalista e scrittore Antimo Verde e l’organizzatore di eventi Salvatore Caracciolo, con l’accoglienza e il saluto delle due associazioni promotrici.

L’esposizione, visitabile gratuitamente durante tutte e tre le giornate dell’evento, attraverso un’accurata selezione di vinili, riviste d’epoca, costumi di scena originali e indossati da Raffaella e tanti altri cimeli darà l’opportunità di ricordare e raccontare il passato, il presente e immaginare il futuro dell’eredità che la Carrà ci ha lasciato e che farà ancora Rumore.

Seguirà lo spettacolo, giorno 4 gennaio alle ore 20:30, sempre negli spazi del Cavern Club che accoglierà il suo pubblico con una performance musicale e narrativa frutto di una sinergia collaudata con le due autrici e conduttrici Francesca Florio e Francesca Marchese, con musicisti di provata esperienza quali Diego Labate, Angelo Durantini, Roberto Chiappetta e Gianpaolo Noce, con le voci di Marianna Esposito, Francesca Guido e Maria Rosa Vuono. Per lo spettacolo è obbligatoria la prenotazione scrivendo o chiamando ai contatti di riferimento.

A chiudere queste ricche giornate un divertente Carràoke, cantando le canzoni di Raffaella Carrà giorno 5 gennaio a partire dalle 17.30 sempre tra la magia delle luci del club cosentino.

Tante saranno le sorprese!

Vi aspettiamo a Cosenza negli spazi del Cavern Club – Arci Aprile, piazza Marco Berardi, per un evento di tre giorni ricco di attività per raccontare insieme la nostra Raffaella: A raccontarla comincia tu!