Domani Squillace dice no all’eolico selvaggio

Domani venerdì 3 maggio dalle ore 14:30, sul lungomare Ulisse di Squillace Lido (Cz), “Controvento” – Coordinamento regionale di comitati che si battono contro l’eolico e il fotovoltaico stragista – ha indetto una giornata di informazione, colore, canti e balli. L’occasione è fornita dal fatto che proprio poco distante dal punto d’incontro, la “RWE Renewables Italia” – gruppo che opera nel settore dell’eolico onshore, offshore, fotovoltaico e sistemi di accumulo su tutto il territorio nazionale – ha organizzato una tre giorni di disinformazione ed inganno, coinvolgendo finanche le scuole ed incurante dello scempio realizzato sui nostri territori senza vantaggio alcuno per le comunità. D’altronde, per comprendere il danno irreparabile che gli impianti eolici hanno apportato alla nostra Terra, è sufficiente dare uno sguardo o percorrere le colline della provincia di Catanzaro, proprio a partire da Squillace in tutte le direzioni dell’entroterra.

Lo slogan scelto per questa ed altre giornate di informazione sull’argomento è semplice e diretto, in una forma che i calabresi conosciamo bene: “Noi non ci venderemo per un piatto di lenticchie!”. L’intento è consegnare al mare e al vento buono la voglia di opporsi alla

devastazione del territorio calabrese che s’impenna invece che arrestarsi.

Un nutrito gruppo di associazioni immediatamente sostenuto da intellettuali, artisti, soggetti economici, uomini e donne delle istituzioni che il degrado mette in difficoltà, ha ritenuto necessario esprimere sofferenza e al contempo proposte concrete per avviare finalmente una stagione politica orientata al recupero della qualità ambientale e della serenità sociale nella nostra tormentata regione. Opponendosi all’avanzata dell’eolico e del fotovoltaico stragisti, agli impianti di produzione di energia rinnovabile sostitutivi di boschi, terreni agricoli, suolo naturale e mare.

Tutta la cittadinanza resistente che non abbassa la testa invita i sindaci della Calabria, le calabresi ed i calabresi a partecipare alla festa di comunità. Portate chitarre e tamburi, colori da fare indossare alla nostra creatività. Invitiamo quindi la cittadinanza ad inviare questo comunicato ai propri sindaci. L’appuntamento è sul lungomare Ulisse di Squillace lido (Cz) domani a partire dalle ore 14:30.