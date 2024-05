“Maggio dell’Arte”, venerdì 3 maggio l’apertura del festival: ecco il programma del primo weekend

Al via il primo “Maggio dell’Arte”, il festival culturale organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti, il Conservatorio Tchaikovsky, l’Istituto superiore De Nobili e il Comune di Pentone, che animerà la città, da nord a sud, dal 3 al 26 maggio 2024 (qui il programma completo https://www.comune.catanzaro.it/maggio-dellarte-2024/)

In occasione dell’apertura del festival (3 maggio), è prevista l’istituzione dell’isola pedonale -da piazza Grimaldi a piazza Cavour- dalle ore 16.00 alle ore 21.30.

Il programma del primo weekend (3-5 maggio)

03/05/2024 ore 17:30. Apertura – Piazzetta della Libertà- Catanzaro Centro:

1) Blocco pucciniano: performance quadri celebri accompagnati da musica dal vivo del periodo storico pucciniano a cura dell’Istituto di Istruzione Superiore “G. De Nobili” ) ‑ Gala Lirico Puccini ‑ in collaborazione con Adol (a cura Conservatorio Statale di Musica Tchaikovsky) ‑ performance Frammenti (Ricamo tessuto) di Eva Fruci – Accademia di Belle Arti di Catanzaro;

2) blocco contemporaneo: performance quadri celebri accompagnati da musica dal vivo del periodo storico contemporaneo a cura dell’Istituto di Istruzione Superiore “G. De Nobili” ‑ Esemble di Archi a cura Conservatorio Statale di Musica Tchaikovsky – performance Frammenti (Ricamo tessuto) di Eva Fruci – Accademia di Belle Arti di Catanzaro;

04/05/2024 ore 10:30 Lungomare Pugliese di Catanzaro – Quartiere Lido – Terrazza Saliceti

1) Laboratorio “Lasciaci un detto..” che sarà trasformato in manifesto (a cura dell’Istituto di Istruzione Superiore “G. De Nobili”) con esibizione Trio Tchaikosky e performance a cura dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro;

2) nel pomeriggio prosecuzione Laboratorio “Lasciaci un detto..” che sarà trasformato in manifesto (a cura dell’Istituto di Istruzione Superiore “G. De Nobili”) con Flash mob musicali a cura Conservatorio Statale di Musica Tchaikovsky e performance “(S) OGGETTO” di Andrea Corsello – Accademia di Belle Arti di Catanzaro ‑ workshop a cura di artisti locali;

05/05/2024 ore 17:30 Piazzale del Centro Polivalente di Via Fontana Vecchia- Catanzaro Centro

Presentazione CD Sabatino/Abbracciante a cura del Conservatorio Statale di Musica Tchaikovsky;

A seguire: “L’immaginifica storia di Esperer”, drammaturgia e regia di Antonio Damasco, con Laura Conti, Maurizio Verna e Antonio Damasco. In collaborazione con “Edizione Straordinaria”.

ISOLA PEDONALE: dalle 14.00 alle 21.30 istituzione del divieto di sosta con zona rimozione ambo i lati su Corso Mazzini nel tratto compreso tra l’intersezione con via Jannoni (Banco di Napoli) e piazza Cavour (Questura);

dalle ore 16.00 alle ore 21.30 istituzione Area Pedonale nel tratto compreso tra l’intersezione con via Jannoni (Banco di Napoli) e piazza Cavour (Questura);

Il traffico veicolare da via Jannoni e da Corso Mazzini sarà deviato per via Menniti Ippolito.