L’Istituto Italiano dei Castelli celebra il suo 60° a Vibo Valentia

L’Istituto Italiano dei Castelli fu fondato nel 1964 con lo scopo di sensibilizzare le autorità e l’opinione pubblica alla conservazione del patrimonio artistico composto dalle fortificazioni, che rappresentavano la storia delle nazioni e dei loro popoli. Questo Istituto, dall’importante mission, fu eretto ad Ente Morale e riconosciuto dal Ministero dei Beni Culturali nel 1991, quando acquisì personalità giuridica; dal 2001 è una ONLUS.

Per celebrare l’importante anniversario, la Sezione Calabria sta organizzando a Vibo Valentia un Convegno che si terrà presso la sala Convegni dell’Hotel 501 l’11 maggio 2024 e la visita del Castello Normanno – Svevo e del Museo archeologico nazionale Vito Capialbi in esso ospitato. Il Convegno, organizzato a cura della Prof.ssa Francesca Martorano, già docente all’Università Mediterranea di Reggio Calabria di storia dell’architettura e restauro e direttore del Dipartimento PAU, consigliere scientifico dell’Istituto, ha per titolo: In Calabria. Studi, Restauri e Valorizzazione: quale futuro?

Si articola in due sessioni, gli interventi della prima introdurranno nella posizione storico difensiva delle fortificazioni calabresi seguiti da due momenti del recupero: lo scavo archeologico ed il restauro vero e proprio. Nella seconda sessione si parlerà della nuova normativa del Ministero della Cultura, seguirà una tavola rotonda alla quale interverranno specialisti nel restauro, amministratori virtuosi di castelli e l’AU di Civita, una società che fornisce l’organizzazione di mostre ed eventi. Gli argomenti così sviluppati verranno trattati in modo da renderli fruibili agli appassionati, non solo agli addetti ai lavori.

Il coordinamento del Convegno viene realizzato dal Presidente della Sezione Calabria dell’Istituto Italiano dei Castelli Dott. Domenico Zerbi e dalla Prof. Marilisa Morrone, archeologo facente parte del Direttivo.

Tra i saluti istituzionali, per il MiC: il Direttore Regionale dei Musei Calabria, il Soprintendente ABAP per Reggio – Vibo, il Direttore del Museo archeologico nazionale Vito Capialbi. Ad introdurre l’evento il Dott. Domenico Zerbi, Vice presidente nazionale dell’Istituto Italiano dei Castelli.