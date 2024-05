Recital “Cristo è risorto” alla Casa Tamburelli della “Corale” di Feroleto Antico

Il Coro Polifonico “La Corale” di Feroleto Antico non ha dimenticato, nel programma degli appuntamenti predisposti per tutto il periodo pasquale, i più deboli, quelli cioè che hanno maggiori esigenze sia di stare in compagnia di altri e sia di riscoprire la bellezza dell’amore di Dio attraverso l’evento della Pasqua. In questo contesto, dopo il primo emozionante appuntamento di domenica scorsa presso la Casa protetta per anziani “Madonnina” e Casa protetta per disabili “Sant’Antonio” di Montesoro di Filadelfia, il Coro Polifonico “La Corale” di Feroleto Antico si accinge ad esibirsi per gli anziani ospiti della Casa di riposo “Tamburelli” di Lamezia Terme mettendo in scena il Recital dal titolo “Cristo è risorto” nel primo pomeriggio di domenica 5 maggio.

“L’iniziativa, resa possibile grazie alla disponibilità ed alla sensibilità dei coristi, darà l’opportunità, – spiega il Presidente il Presidente della “Corale” Antonio Michele Gigliotti, – di dare ai degenti della Casa di riposo “Tamburelli” l’annuncio gioioso che Cristo è risorto e formulare gli auguri pasquali a chi a volte vive nella sofferenza e nella solitudine con la vicinanza e l’affetto e la gioia dei canti”.

La corale, che, tra le altre cose, quasi ogni anno partecipa al concerto organizzato dall’Accademia nazionale Santa Cecilia che si svolge a Roma nella Basilica di San Pietro, alla presenza del Pontefice, attualmente ha come direttore artistico e direttore di coro il Maestro don Pino Latelli, autorità indiscussa nel campo della musica corale polifonica. Nel corso dell’incontro musicale, durante il quale si alterneranno parti narrate affidate alla voce del maestro don Pino Latelli e parti musicali, la formazione “La Corale” di Feroleto eseguirà brani di musica tratti dal repertorio dei più grandi musicisti di tutti i tempi e anche canti tradizionali a carattere pasquale e mariano.