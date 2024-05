I consiglieri di minoranza: “L’importanza della buona amministrazione: il ruolo fondamentale della minoranza a Gioiosa Ionica”

I consiglieri Agrippo, Depino, Logozzo e Mazzaferro sottolineano l’importanza del loro ruolo nell’incalzare la maggioranza.

“A Gioiosa Ionica il dibattito sulla buona amministrazione è più vivo che mai, con l’Amministrazione comunale che cerca di impegnarsi per portare avanti a modo suo una serie di importanti lavori e progetti, indispensabili per il bene della comunità. Dietro questo impegno c’è un fattore spesso sottovalutato ma fondamentale: il ruolo attivo svolto dalla minoranza consiliare.

Negli ultimi tempi, l’Amministrazione Comunale ha concentrato i suoi sforzi sulla messa in atto e il completamento di lavori stradali, sulla riqualificazione delle strutture sportive e sulla cura del territorio, rispondendo così alle esigenze della popolazione locale. Questi sforzi non sarebbero stati possibili senza il continuo e costante incalzare proveniente dalla minoranza consiliare.

Le riunioni del Consiglio Comunale e le relazioni della segretaria del Consiglio, evidenziano l’importante contributo della minoranza nel sollecitare, promuovere e sostenere l’attuazione di progetti e interventi necessari per il progresso della città. Grazie alla loro costante vigilanza e alle loro denunce tempestive, i consiglieri di minoranza hanno evidenziato lacune e hanno sollecitato l’attuale Amministrazione a portare avanti e completare le opere già avviate. Inoltre il gruppo di minoranza non solo esprime la necessità di completare alcune opere in corso, ma sollecita con fermezza l’avvio di interventi cruciali per il recupero e la sistemazione del Cimitero Monumentale di Gioiosa, che versa in condizioni critiche, evidenziando la presenza di pericoli dovuti alla mancanza di interventi adeguati su tombe danneggiate e parti del cimitero non accessibili. È imperativo che si agisca senza indugi per preservare la dignità e il rispetto dovuti ai nostri defunti e alle loro famiglie. L’attenzione e l’impegno delle istituzioni sono essenziali per garantire che questo luogo sacro possa continuare a essere un punto di riferimento per la memoria collettiva e un simbolo di rispetto per le generazioni future.

La minoranza ha più volte sollecitato l’Amministrazione a dare risposte concrete riguardo alla costruzione del palazzetto dello sport, un progetto atteso da oltre dodici anni. Nonostante i fondi stanziati, i lavori non hanno ancora visto la luce, suscitando interrogativi sulla gestione delle risorse e sulla trasparenza dell’amministrazione. Il palazzetto è sicuramente fondamentale per il Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo, che privo di un palazzetto dello sport non avrebbe la sua piena validità. L’integrazione pratica è fondamentale per la completezza dell’esperienza educativa ed importante per garantire alla squadra di pallavolo femminile, che milita nel Campionato Nazionale B2, di giocare finalmente in casa.

Chiaramente, la minoranza continua a spingere affinché si presti attenzione alle periferie, spesso trascurate, dove mancano servizi fondamentali come l’acqua e la sicurezza delle strade, con la necessità di riparare le buche che danneggiano le auto e rappresentano un pericolo per le persone. Inoltre, si sta sollecitando l’Amministrazione ad adempiere ad uno dei progetti proposti nel nostro programma elettorale cioè la costruzione di una piazza nella via bassa del paese.

È incoraggiante vedere che finalmente ci sono dei progressi, anche se modesti, verso il soddisfacimento di questa richiesta, anche se l’attuale sede non è il luogo dove doveva essere realizzata e la tipologia di opera non sembra essere congrua con la posizione. Resta deludente il fatto che non si stia prestando sufficiente attenzione alle esigenze dei bambini, che meritano spazi ricreativi sicuri e adatti alle loro esigenze. La minoranza è determinata nel perseguire gli interessi della comunità, ma l’impegno non si ferma qui. Sta dando voce ad un gruppo, costituito con il nome Pro Cessarè, di soddisfare la richiesta del comitato e di affrettarsi per portare l’acqua a tutti i terreni della località, in quanto già in possesso del Comune un cospicuo finanziamento ottenuto grazie all’interessamento dell’ Onorevole Giacomo Crinò, consigliere Regionale vicino alla comunità gioiosana e non solo. L’ acqua è l’elemento essenziale per la sopravvivenza dei frutteti, delle vigne e degli animali che vi abitano. Questo impegno rappresenta un passo importante verso il benessere e la prosperità della comunità locale.

È fondamentale che l’amministrazione ascolti le richieste della minoranza e agisca di conseguenza, garantendo che nessun progetto resti incompiuto e che le necessità della comunità siano soddisfatte in modo equo e tempestivo.

È evidente che il ruolo della minoranza consiliare non può essere sottovalutato. Attraverso la loro vigilanza e il loro impegno, i consiglieri di minoranza stanno contribuendo attivamente al progresso e al benessere della comunità, garantendo che nessuna questione importante venga trascurata e che ogni decisione venga presa nell’interesse collettivo.

Il lavoro della minoranza è un esempio tangibile di come la democrazia locale possa funzionare al meglio quando tutte le voci sono ascoltate e prese in considerazione. In un momento in cui la partecipazione civica è più importante che mai, è fondamentale riconoscere e valorizzare il ruolo della minoranza nel contribuire a plasmare il futuro di Gioiosa Ionica”.