Corigliano Rossano (Cs), dai ‘mercatini della Befana’ al dopo festival di Ramificazioni: tutti gli eventi in programma a gennaio

Dopo lo strepitoso successo della Notte di San Silvestro i cui riverberi continuano a fare eco nel sentire comune e sulla stampa, continua la programmazione degli eventi in cartellone per la stagione invernale.

Da domani – 4 gennaio 2023 – e fino all’8 prenderanno vita a Piazza Portofino e via Bari i Mercatini della Befana, con animazione per i più piccoli, degustazioni di prodotti tipici e artigianato locale a cura delle Proloco. I mercatini saranno aperti giorno 4 e 5 dalle 17 alle 20, il 6 gennaio dalle 10 alle 20, il 7 gennaio dalle 17 alle 20 e domenica 8 gennaio dalle 10 alle 20.

Il 5 gennaio al Castello Ducale, il dopo festival di Ramificazioni. Un evento a cura della Compagnia Create Danza, che vedrà in scena la trilogia di duetti intitolata “Create Duets”, 3 importanti lavori coreografati da Filippo Stabile che hanno calcato i palcoscenici nazionali ed europei, con riconoscimenti importanti come la vittoria al Ballet Grand Prix di Vienna e il Premio della critica allo State Opera di Stara Zagora in Bulgaria. Inoltre, vedremo in scena una nuova produzione creata appositamente per la nuova stagione 2023, nata dall’incontro tra Tango e Musica dal vivo, sulle più importanti note di Astor Piazzolla. La magia della fisarmonica unita alla qualità del Tango e la contemporaneità della danza compongono il nuovo lavoro intitolato “Fuga dal Tango “. Un momento dedicato all’arte della danza con ospiti speciali, il maestro fisarmonicista Pierfrancesco Pettinato e i maestri di ballo Carlo Mandolito e Alicia Russo. Per posti limitati saranno garantiti 2 spettacoli il primo alle 18 e in replica alle 21. Info e biglietteria online su www.ramificazionifestival.it. Si richiede la prenotazione al numero 3339532570. Doppio spettacolo, alle 18 e in replica alle 21. Posti limitati, per info chiamare il numero 3339532570.

L’Epifania porterà in giro per la città la Befana. Appuntamento alle 9.30 in via Nazionale allo Scalo di Rossano, con il raduno delle Fiat 500, da lì partiranno in sfilata verso Piazza Steri, per poi rientrare a Piazza Le Fosse, con la consegna di caramelle, cioccolatini e animazione per i bambini. Nel pomeriggio, dalle 17, raduno di Vespe a Piazza Portofino. da lì partirà la sfilata della Befana in Vespa per le vie dello Scalo di Corigliano, alle 19 rientro in Piazza Portofino con la consegna di dolcetti, cioccolatini, spettacoli e animazione per i bimbi. Eventi a cura delle locali ProLoco.

Sempre il 6 gennaio, a partire dalle 18.30, l’associazione Retake Rossano, riporta in piazza Steri, l’antica tradizione itinerante de “a ‘strina”. Strumenti e musiche tradizionali fra vicoli e piazze. E poi tutti a visitare i mercatini.

Il 7 gennaio nuovo appuntamento con la stagione teatrale comunale, “Il teatro si fa in tre”, a calcare le scene del Paolella sarà Sebastiano Somma con Il Vecchio e il Mare, una lettura scenica del romanzo di Ernest Hemingway. Inizio ore 21, biglietti su https://bit.ly/3Ikv6PO

Sebastiano Somma da voce e corpo ad uno dei romanzi americani più importanti del ‘900: Il vecchio e il mare di Ernest Hemingway un reading teatrale di cui cura anche la regia, su adattamento di Lucilio Santoni, in scena con Cartisia J. Somma e al violino il maestro Liberato Santarpino, alla fisarmonica il maestro Giuseppe Scigliano, installazioni ad opera del maestro Angelo Accardi. La lotta tra un pescatore e la sua preda nel capolavoro senza tempo di Hemingway, raccontata da Sebastiano Somma regala una serata di grande respiro nel mondo del teatro e letteratura. Attore di teatro, cinema e televisione è stato protagonista di fiction come Sospetti, Senza confini, Madre Teresa, Un caso di coscienza e tante altre. A teatro viene diretto da Giorgio Albertazzi in Sunshine, poi rende omaggio a Eduardo de Filippo in una commedia interpretata a fianco di Tosca D’Aquino Io, Eduardo diretta da Bruno Colella. Viene diretto anche da Gigi Proietti nella commedia Remember me.

Il sei gennaio torneranno i presepi viventi nella chiesa di san Bartolomeo e al Romitorio di San Francesco.