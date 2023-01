L’attore Totò Cascio guest star del Premio Magnus Aureus di Cosenza

Si terrà sabato 7 gennaio nell’incantevole Villa Rendano a Cosenza il Premio Magnus Aureus, organizzato dalla Fondazione Totò Morgana con a capo Marco Serrao, primario di urologia del Tirrenia Hospital.

Dal 2016, la Fondazione Totò Morgana è la prima ed unica fondazione in Italia ad occuparsi congiuntamente di prevenzione uro-andrologica adolescenziale e solidale, ha infatti come obiettivo garantire assistenza e visite uro-andrologiche gratuite a tutti gli uomini, di età compresa tra i 15 e i 35 anni, che non possono sostendere il costo di una prestazione specialistica privata. Marco Serrao, presidente della fondazione, mette le sue competenze e la sua professionalità al servizio di chi ne ha bisogno.

Per iniziare il 2023 con lo spirito di donare, ma soprattutto di riconoscere chi tanto dona alla nostra salute e alla nostra cultura, la fondazione ha organizzato il Premio Magnus Aureus, con l’intento di premiare le eccellenti personalità che hanno dato negli ultimi anno un contributo importante alla Scienza e alla Cultura.

Guest star dell’evento il noto attore Totò Cascio, che molti ricorderanno come il bambino dagli occhi sognanti protagonista del film Premio Oscar Nuovo Cinema Paradiso e reduce dal successo della sua autobiografia La gloria e la prova, opera che verrà donata dalla fondazione a tutti i partecipanti all’evento.

A dare ulteriore pregio al premio, una sfilata indedita del fashion desiner Claudio Greco, pronto a stupire il pubblico con la sua unicità.

Non resta che attendere per scoprire i nomi delle eccellenze premiate con la Spiga d’Oro.