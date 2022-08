Corigliano-Rossano, torna la caccia la tesoro per le vie del centro storico

Un prezioso manufatto è scomparso dalla città, e non si sa come mai. Diversi personaggi celebri sono tornati indietro dal passato per iniziare la ricerca, e insieme ai partecipanti daranno vita alla 2° edizione della Caccia al Tesoro nel Centro Storico di Rossano. Un evento unico, nato dalla collaborazione fra Retake Rossano e A.S.D. Hydra, che ha riscosso molto successo nella sua prima edizione e che torna ancora più ampio e più avvincente.

L’appuntamento è per giovedì 1 settembre 2022 con raduno dalle ore 21 in poi in Piazza Steri. Vi aspettiamo con scarpe comode, acqua e tanta voglia di passare una serata di divertimento fra la scoperta del Centro Storico e le insidie che si nascondono fra gli enigmi della Caccia.

“Il Furto del Codice”, inizialmente previsto per lunedì 29 settembre e poi rimandato per pioggia, è l’evento che chiude il calendario estivo di Retake Rossano, che con i suoi 13 eventi autofinanziati ha animato il Centro Storico di Rossano per tutta la stagione estiva. Uno sforzo non da poco, per un’associazione che si basa sul puro volontariato senza interventi esterni, ma una sfida affascinante che data la sempre maggiore affluenza di partecipanti può dirsi senz’altro vinta.