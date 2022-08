Presentato a Palazzo dei Bruzi il Festival dell’Energia “Omnia è”: il 4 settembre a Cosenza il concerto finale dei “The Kolors”

Di Roberta Mazzuca – È stata presentata questa mattina a Cosenza, a Palazzo dei Bruzi, la prima edizione del Festival dell’Energia promosso dal gruppo “Omnia”, che culminerà nell’atteso concerto del gruppo musicale “The Kolors”, in programma il 4 settembre proprio in Piazza dei Bruzi. L’evento, volto a lanciare un messaggio costruttivo, trasversale e sostenibile a giovani e meno giovani, vuole essere una riflessione sul tema del risparmio energetico, ma anche un tentativo di rafforzare il senso di appartenenza al territorio per puntare ad un futuro green della Calabria. A presentarlo, oltre a Francesca Russo che condurrà l’evento, il padrone di casa Franz Caruso e l’amministratore delegato di Omnia Vincenzo D’Agostino, oltre alla delegata alla Cultura del Comune di Cosenza Antonietta Cozza.

IL GRUPPO OMNIA E LA SUA MISSION

“Un festival, vi anticipo”, – spiega proprio Francesca Russo – “iniziato il primo di giugno al Teatro Rendano con riconoscimenti ad eccellenze calabresi. La stessa Omnia è un’altra eccellenza delle aziende calabresi, e nasce proprio a Cosenza vent’anni fa”.

“Abbiamo deciso di metter su un Festival dell’Energia – prosegue Francesca – perché ad oggi se ne parla molto, e abbiamo capito anche quanto sia costoso dipendere dal resto del mondo. Quindi, oltre a un messaggio di sensibilizzazione che vogliamo lanciare attraverso la musica, vogliamo anche sentire il senso di appartenenza alla nostra terra scegliendo quelle che sono le nostre aziende locali, così come lo è Omnia”. Il gruppo Omnia, infatti, opera da ben vent’anni nel campo dell’energia sull’intero territorio nazionale, con diverse società, specializzate per settori di business. Da sempre attento alle tematiche “green” e allo sviluppo eco-sostenibile, offre una vasta gamma di prodotti e servizi che puntano alla sostenibilità e al risparmio energetico e, ad oggi, conta più di 100 collaboratori, quasi tutti calabresi e con un’alta percentuale di occupazione femminile (40%).“Vicina, affidabile e conveniente” lo slogan che riassume la missione del gruppo, che si propone di fornire al mercato soluzioni per la riduzione del costo energetico, attraverso prodotti e servizi altamente innovativi.

IL FESTIVAL DELL’ENERGIA “OMNIA È”: TUTTI I DETTAGLI E IL CONCERTO DEI “THE KOLORS”

Un tema, insomma, più che mai attuale, che il Festival “OMNIA È” si prefigge di portare in maniera spensierata in giro per la Calabria. Iniziato l’1 giugno, con l’evento di apertura tenutosi al Teatro Alfonso Rendano di Cosenza, il Festival si propone come driver di messaggi etici e sostenibili, affinché “siano di ispirazione per una Calabria migliore”. Nella prima giornata, premiati infatti calabresi che, grazie al loro operato, hanno dato lustro alla nostra regione: a Nicola Gratteri, Procuratore della Repubblica di Catanzaro, è andato dunque il Premio “Omnia è Green Awards”, per la coraggiosa e indomita azione di contrasto al crimine organizzato. Alla casa editrice Rubbettino Editore, inoltre, il riconoscimento speciale Omnia è “Azienda Sostenibile”; a Elena Sodano, presidente dell’associazione Ra.Gi la “Menzione Speciale”; infine, al Comune di Tropea il riconoscimento speciale Omnia è “Comune bandiera blu più sostenibile”.

Proseguito, poi, il 2, 4 e 5 agosto, con artisti quali il cantautore Peppe Voltarelli, tre volte targa “Tenco”, la music band “Carboidrati”, ex concorrenti di “Amici”, e la cantautrice Chiara Ranieri, ex concorrente di “X Factor”. Da Crotone a Soverato e poi a Reggio Calabria fino a Spilinga, divertimento e sorrisi hanno animato la Calabria, travolgendo le piazze del Festival con l’energia targata Omnia.

A Cosenza, dunque, si terrà il concerto finale con i “The Kolors”, organizzato in partnership con l’amministrazione comunale: “Credo che questa iniziativa abbia un valore che va molto al di là dello spettacolo” – commenta il sindaco Caruso. “Il messaggio è di diffondere il modo che Omnia ha di consumare e produrre l’energia. Cosenza vuole essere, da questo punto di vista, anche un modello. Non abbiamo, è vero, le condizioni finanziarie e strutturali per poter fare molto, perciò punteremo sull’aiuto che potrà venire dalle aziende del settore”.

“L’energia e l’acqua sono beni che hanno un costo sociale, non solo economico, importante, e dobbiamo investire in un loro corretto utilizzo” – conclude il primo cittadino. “Attraverso, quindi, quello che potrà essere il contributo che un’impresa cosentina riesce a dare alla città capoluogo noi vogliamo trasmettere anche questo messaggio e, soprattutto, come amministrazione, fare in modo che le forme di approvvigionamento energetico siano sempre quelle più libere”.

I “The Kolors”, seguiti da moltissimi ragazzi e famiglie, tornano in Calabria, con l’obiettivo di “parlare con la loro popolarità a un pubblico trasversale, anche per trasmettere questi messaggi costruttivi e positivi” – precisa Francesca. “Per noi non si tratta di un messaggio non nuovo, ma tradizionale”, – afferma poi l’amministratore delegato di Omnia Vincenzo D’Agostino – “perché da sempre cerco di divulgare questo tipo di approccio. Sono contento perché, anche se ancora non possiamo tirare le somme, siamo però in una fase abbastanza avanzata del Festival, e mi pare sia un messaggio che sta arrivando, ai giovani, alle famiglie, ma anche alle istituzioni”. Un festival e un concerto, insomma, che rappresentano una vera e propria risorsa finalizzata a creare valore nel territorio, un valore che è anche e soprattutto culturale, in quanto divulgazione del comportamento virtuoso: “Ad esempio”, – dice ancora D’Agostino – “abbassare di un grado nei periodi invernali la temperatura di casa significa prelevare meno energia elettrica e risparmiare anche sul costo del riscaldamento. Alzarla di un grado nel periodo estivo la stessa cosa”.

Piena disponibilità a sposare questo evento anche dalla delegata alla Cultura Antonietta Cozza: “Abbiamo realizzato un viaggio bellissimo che ci porta ai “The Kolors”. Ma, durante la manifestazione al Teatro Rendano, una cosa mi ha colpito in particolare: la sede di Omnia a Zumpano. Una sede bellissima, studiata per l’efficientamento energetico, con una miriade di vetri, e la presenza degli alberi. La sede di Omnia rappresenta la quinta essenza di un edificio che sposa l’efficientamento energetico. Un edificio del futuro”.

In conclusione, poi, un singolare invito al Sindaco da parte di D’Agostino: “Non usiamo la cravatta, per stare meglio in ufficio e negli ambienti di lavoro. Una provocazione che faccio al Sindaco affinché da Cosenza parta un esempio nazionale ed europeo”. “Accolgo la provocazione e il messaggio, ma la uso per rispetto delle istituzioni. Giungeremo, però, all’obiettivo, anche senza forme estreme” – risponde divertito Caruso tra i sorrisi dei presenti. “Cosenza diventa città dei consigli sostenibili” – ribatte Francesca.

Il concerto, totalmente gratuito, si terrà il 4 settembre in Piazza dei Bruzi alle ore 21:00.