Fino all’11 maggio al Chiostro Caffè Letterario di Lamezia Terme la mostra “Effetto dell’esistenza” di Luca Pietrarelli

Dopo la mostra bipersonale del giugno 2021 con il titolo “Viaggi senza tempo” e la partecipazione a sei mostre collettive che si sono svolte presso la Galleria Spazio Arte 57, l’artista Luca Pietrarelli ritorna a Lamezia Terme dal 3 al 28 maggio con la mostra personale dal titolo “Effetto dell’Esistenza”. In particolare, dal 3 all’11 maggio la mostra è visitabile presso il Chiostro Caffè Letterario di Lamezia Terme, nella fascia oraria compresa tra le 17 e le 21; dal 22 al 28 maggio si sposterà invece presso la sala polivalente Sedna di Via Tevere, sempre a Lamezia Terme, nella quale saranno proposti circa cinquanta quadri. Lo scopo dell’autore è quello di regalare “un attimo di riflessione sulla nostra esistenza, in quanto la continua spettacolarizzazione del successo del denaro e la continua competizione dell’uno contro l’altro ci condiziona e ci imprigiona. I quadri della mostra “Effetto dell’Esistenza” cercano di condurci in un percorso di calma e di avvicinarci al senso della vita”.