Il 9 e il 10 maggio a Catanzaro il convegno di studi “Il Trionfo delle Metamorfosi.Identità, Economia e potere nel mezzogiorno dell’ottocento (1799-1861)” 

Si terrà il prossimo 9 e 10 maggio il convegno di studi “Il Trionfo delle Metamorfosi.Identità, Economia e potere nel mezzogiorno dell’ottocento (1799-1861)” promosso ed organizzato dal Centro di Centro di Ricerca “Laboratorio di Storia giuridica ed economica” dell’Università Magna Graecia di Catanzaro diretto dal Prof. Antonino Mantineo, in collaborazione con DIGES- Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia dell’Università Magna Graecia di Catanzaro-Dipartimento di Eccellenza 2023-2027, Diocesi di Mileto-Nicotera- Tropea, Deputazione di Storia, Patria per la Regione Calabria, Associazione Zaleuco Messina- Vibo Valentia, Istituto della Biblioteca Calabrese Soriano Calabro, Centro Studi Galluppiani Tropea, Centro Studi Storici e Sociali del Comune di Parghelia, Comune di Pizzo Calabro.

La prima giornata si svolgerà a Catanzaro presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, mentre la seconda a Pizzo Calabro, presso la sala consiliare del Comune.

I lavori, in entrambe le giornate, saranno articolati in due sessioni: una la mattina dalle 9 alle 13 circa ed una il pomeriggio dalle 14,15 alle 18 circa.

Il Convegno di studi si pone l’obiettivo di ricostruire in maniera approfondita e con un approccio multidisciplinare e critico uno dei più tormentati periodi della storia del Sud Italia. Alla fine del Settecento, infatti, il Mezzogiorno è ancora Regno di Napoli e Regno di Sicilia. Agli inizi dell’Ottocento (1816), questo spazio, invece, diventa politicamente e giuridicamente unico, assumendo il nome di Regno delle due Sicilie. Nel 1861 questo Regno finisce di esistere e tutto il Mezzogiorno entra a far parte dell’Italia Unita. Nell’arco di questo periodo le istituzioni, le strutture ecclesiastiche, le società nel suo complesso e i diversi gruppi sociali, nel mezzogiorno, vivono fasi di profonda trasformazione, a volte dirompente. I vari interventi dei relatori, di cui alla locandina allegata, indagheranno, con una nuova narrazione, questa fase di rottura che ha accomunato tutto il mezzogiorno d’Italia.