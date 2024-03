Incontro a Germaneto tra UGL-Pensionati e l’assessore regionale alle politiche sociali Staine

“Con la presente nota si comunica che nei giorni scorsi si è svolto, presso la Cittadella Regionale di Germaneto, il richiesto incontro, per come tra l’altro precedentemente comunicatovi, tra il Coordinatore Regionale della Federazione Pensionati della scrivente Organizzazione Sindacale, Natale GIAIMO, e l’assessore regionale alle Politiche Sociali, avvocato Emma STAINE.

Tra le parti si è sviluppato un ampio colloquio sulle tematiche relative alle persone anziane, in particolare sulla necessità di favorire al massimo tutto quanto riguarda il cosiddetto “Invecchiamento Attivo”, così per come emerge dalla Legge 33/2023, e con l’intento di realizzare compiutamente tutto quanto previsto dalla Legge Regionale 12/2018 contenente, appunto, “Norme in materia di tutela, promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo”.

Nel merito abbiamo particolarmente apprezzato l’opera dell’Assessore Staine che si è attivamente adoperata per l’implementazione dei Fondi Regionali relativi appunto alle necessità operative riguardanti l’Invecchiamento Attivo. Tema di confronto sono stati poi le problematiche relative alla Sanità, ai Trasporti, alle Attività Ricreative ed al Volontariato Sociale. Rinnovata attenzione si è data infine alla nostra richiesta di provvedere acchè anche la Regione Calabria attivi la figura del “Garante degli Anziani” a tutela di una categoria di cittadini senz’altro “debole” ma che, nel particolare contesto storico della Calabria, riveste senz’altro importanza incontestabile dal punto di vista economico e sociale nell’ambito delle famiglie di appartenenza e può essere di ausilio importante nel campo del volontariato civile, in una terra come la nostra laddove la rete pubblica della Sanità e quella dell’Assistenza Sociale mostrano crepe sempre più evidenti e difficilmente sanabili. La proposta ha riscosso l’attenzione dell’Assessore con la quale proseguiranno le interlocuzioni in merito”.

Lo rende noto il coordinatore regionale della Federazione UGL-Pensionati Natale Giaimo.