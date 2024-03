A “Generazione bellezza” su Rai3 Mulinum, l’antico mulino di San Floro (CZ)

Calabria, San Floro: tanto verde e un mulino che sembra uscito da una pubblicità, per quanto è bello e soprattutto per quanto è buono il pane, appena sfornato, preparato con le farine dei grani antichi molite in questo edificio. E’ questo che ”Generazione bellezza”, il programma di Rai Cultura, proporrà mercoledì 27 marzo alle 20.15 su Rai 3.

Frutto delle scelte e dell’impegno di un sognatore, Stefano Caccavari, che ha pensato e creato Mulinum, un progetto per chiudere la filiera del buon sapore e del buon nutrirsi preparando un pane che arriva persino in farmacia. Stefano ha creato lavoro e benessere lì dove è nato, anche assieme a Nonna Concetta, la nonna che tutti desidererebbero avere.