Auguri a Dino Bigagnoli in occasione del suo 90esimo compleanno, Belcaro: “Una vita dedicata al calcio e alla città di Catanzaro”

L’assessore allo Sport, Nunzio Belcaro, si unisce con entusiasmo per celebrare un anniversario unico. Oggi, l’iconico ex-calciatore Dino Bigagnoli compie 90 anni, una pietra miliare che merita di essere celebrata come una testimonianza vivente della passione per il calcio e dell’orgoglio cittadino.

Arrivato nelle fila del Catanzaro calcio all’età di 21 anni nel lontano 1954, Dino Bigagnoli non ha solo lasciato un segno indelebile sul terreno di gioco, ma ha anche deciso di radicare le sue radici nella calorosa comunità catanzarese. Rimasto fedele ai colori giallorossi per ben dieci stagioni, ha incarnato lo spirito e la dedizione che solo pochi possono vantare.

La sua decisione di stabilirsi a Catanzaro, di formare una famiglia e di contribuire al tessuto sociale della città è un esempio tangibile di come lo sport possa unire e ispirare le persone al di là del campo da gioco. Con grande orgoglio, Dino ha messo le basi per una famiglia che ha contribuito a rafforzare il legame tra il calcio e la città stessa.

La carriera calcistica di Dino Bigagnoli è stata coronata da successi notevoli, con particolare riferimento alla sua partecipazione al trionfo del Catanzaro calcio nella storia promozione in Serie B nel 1958. Questa vittoria rappresenta non solo un trionfo sportivo, ma un capitolo glorioso nella storia calcistica di Catanzaro. Inoltre, la sua abilità in campo è stata evidenziata dalla vittoria della Coppa delle Alpi, un traguardo straordinario ottenuto attraverso la sua determinazione e il suo talento, superando una squadra svizzera.

Un vero e proprio ambasciatore dello sport e della lealtà, Dino rappresenta un faro luminoso per le future generazioni di atleti e appassionati di calcio. La sua storia di impegno, dedizione e amore per la città è un esempio ispiratore che continuerà a brillare attraverso le stagioni.