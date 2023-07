L’amministrazione comunale di Catanzaro omaggia Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta: appuntamento per il 19 luglio nel quartiere Pistoia

In occasione del 31esimo anniversario dalla strage di via D’Amelio, l’Amministrazione Comunale di Catanzaro renderà omaggio al magistrato Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta tragicamente uccisi per mano mafiosa il 19 luglio 1992.

L’appuntamento è fissato per il 19 luglio 2023 alle ore 18.30 nel quartiere Pistoia, presso il campo di basket recentemente messo in sicurezza dall’Amministrazione Comunale e ora a disposizione dei cittadini.

Durante la manifestazione si terrà un minuto di silenzio in ricordo di Paolo Borsellino e della sua scorta. A seguire, ci sarà l’alzabandiera e l’inno d’Italia e, infine, i saluti istituzionali.

All’evento sono stati invitati le autorità civili, militari e religiose della città.

“Riteniamo sia di fondamentale importanza onorare la memoria di coloro che hanno perso la vita nella lotta contro la criminalità proprio in questo quartiere, per ribadire il nostro impegno a combattere ogni forma di illegalità e a promuovere la sicurezza e la legalità in tutta la nostra città.

E’ un segnale forte che vogliamo inviare: la criminalità non deve avere spazio nelle nostre strade. Con la partecipazione attiva dei cittadini e un costante impegno istituzionale, possiamo contrastare la violenza e garantire un ambiente sicuro per tutti.”

Invitiamo la popolazione di Catanzaro a partecipare numerosa a questa importante manifestazione di commemorazione e riflessione, al fine di ribadire il nostro impegno collettivo per una città e una società più giusta, sicura e solidale”, commentano il sindaco Nicola Fiorita e l’assessore alla sicurezza, Marinella Giordano.