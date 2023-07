Al via oggi “Porto a Sud” con Antonio Padellaro: Catanzaro sempre di più città della cultura

“Catanzaro si proietta sempre di più come capoluogo della cultura: con l’inizio della rassegna letteraria “Porto a Sud”, voluta dall’associazione culturale “La Masnada” e patrocinata dall’Amministrazione Comunale di Catanzaro, la nostra città compie un altro passo in avanti verso il consolidamento di Catanzaro città della cultura e punto di riferimento anche a livello nazionale per il dibattito e il confronto.

Lo start della rassegna è dato da Antonio Padellaro, uno dei più giornalisti più importanti del panorama italiano, con la presentazione del libro “Confessioni di un ex elettorale”. L’incontro si terrà presso il Parco Gaslini, alle ore 19.00, nel quartiere Lido, su cui l’Amministrazione Comunale sta investendo moltissimo.

Si tratta di una serie di dieci appuntamenti che vedranno coinvolta la città fino al primo settembre e che godrà di nomi autorevoli come Padellaro, la scrittrice Antonella Lattanzi (01 settembre), Nando dalla Chiesa (24 luglio), Viviana Verbaro (25 luglio), Piero Bevilaqua (03 agosto), Domenico Dara (05 agosto), Elvira Fratto (18 agosto), Giuseppe Aloe (19 agosto, Maurizio Amendola (22 agosto), Annarosa Macrì (23 agosto), Enzo Ciconte (25 agosto).

Tutto questo fermento, stimolato dall’Amministrazione Comunale e rientrante nel cartellone estivo “Vento d’Estate”, fa percepire come la rassegna porti il dibattito del nostro Paese a disposizione della città. Un obiettivo che stimola la contaminazione delle idee e consente di diventare una stazione di pensieri costante durante il periodo estivo, come accade in altre città italiane. Quest’anno Catanzaro non sarà da meno”.

Lo afferma in una nota Vincenzo Capellupo, consigliere comunale di Catanzaro.