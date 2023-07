Avviato “Cantiere Lamezia Terme”: il laboratorio di idee per costruire insieme la città del futuro

E’ partito la scorsa settimana Cantiere Lamezia Terme – contributo di idee per costruire la città dei diritti, della partecipazione e delle opportunità avviato da Azione Lamezia Terme all’interno di un percorso condiviso. Il suo centro è la determinazione di strutturare ed elaborare proposte sostenibili per il territorio che nascano dal confronto e dall’approfondimento dei problemi emergenti e strutturali, attraverso una serie di iniziative nel medio periodo ed attraverso il contributo di esperti di caratura nazionale e locale.

Riunione di Tavolo, presso il Savant Hotel Lamezia Terme, per un incontro allargato alle forze produttive e professionali della Città sulle modalità di intervento e sui primi obiettivi sui quali gettare le basi per una nuova Lamezia Terme.

Ascoltare le esigenze dei territori per connettere tutta la Città nelle sue enormi diramazioni, il primo tema emerso con forza e chiarezza da parte delle forze produttive, dei cittadini, dei professionisti presenti.

Un percorso che non può non partire, dunque, dai luoghi dislocati e dai suoi quartiere sul vasto territorio comunale per tentare di trovare un filo conduttore per lo sviluppo non senza individuare specifiche problematiche e criticità ma in un’ottica di proposta integrata.

Previsto il primo incontro territoriale sul campo a fine luglio a cui ne seguiranno altri per tracciare un filo di ragionamento non astratto e il più vicino possibile alle esigenze dei cittadini.