Equitazione, la Fazenda Alexandra protagonista al Campionato regionale di Gimkana Western

Si chiude brillantemente la prima fase per l’ASD LA FAZENDA ALEXANDRA, associazione calabrese con esperienza ventennale nel mondo dell’equitazione, portando a casa nel campionato Regionale di Gimkana Western sotto l’egida della FITETREC-ANTE 4 posti sul podio.

Un Campionato che quest’anno vedeva un nutrito numero di cavalieri venire da tutta la Regione, a la quale La Fazenda Alexandra iscriveva i suoi Cavalieri Morelli Ernesto e Morelli Matteo, le sue amazzoni Caputo Alessandra e Denise Rosati che nel il susseguirsi di ben 5 tappe riuscivano a portare a casa un eccellente risultato: due primi posti con Caputo Alessandra nella categoria YOUTH e Morelli Ernesto nella categoria Novice Youth, due terzi posti con Rosati Denise e Morelli Matteo, nelle stesse categorie, riuscendo quindi a portare tutti e quattro gli iscritti sul podio.

Questo grazie all’istr. Federale Dott. Audino Caputo che da oltre 30 nel modo dell’equitazione e insignito con Stella al Merito Sportivo del CONI oltre per le sue innumerevoli vittorie agonistiche, ma sopratutto per suo apporto tecnico nel mondo dell’equitazione. Ora i ragazzi sempre seguiti dal loro Istr. Audino Caputo si stanno preparando per la partecipazione si giorno 7/8/9/10 settembre 2023 alle finali Nazionali che li vedrà impegnati nella Coppa Italia e la Coppa delle Regioni che si terranno a Cattolica in provincia di Rimini.

L’ASD La Fazenda Alexandra si pone l’obiettivo con questo evento di rendere un ulteriore e prezioso servizio di lustro all’intera comunità calabrese.