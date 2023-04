Reggina Talk stasera alle 19: udienza in corso al Tfn, la Procura Federale chiede il -3

Puntata del lunedì di Reggina Talk dedicata alla triplice tematica del match pareggiato sabato scorso a Benevento, di quello in anticipo al venerdì sera al “Granillo” contro il Brescia, ma soprattutto al verdetto del Tfn che potrebbe giungere durante la diretta. La Reggina sta affrontando l’udienza circa il deferimento inerente alla scadenza federale dello scorso 16 febbraio.

La richiesta da parte della Procura Federale è di tre punti di handicap: due per le mensilità di Irpef saltate (novembre e dicembre), uno per gli stipendi non corrisposti a cinque calciatori circa la sola mensilità di dicembre. Udienza che sta per riprendere: i giudici del Tribunale Federale Nazionale avrebbero respinto l’ammissione al processo di terze parti.

Ne parleremo con l’avvocato Eduardo Chiacchio, decano in materia di diritto sportivo. In collegamento anche la giornalista Erica Bariselli del Giornale di Brescia. Start alle 19:00 sulla pagina facebook del Dispaccio.

p.f.