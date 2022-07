Reggina: delirio e bagno di folla per Pippo Inzaghi all’arrivo in città, via al raduno

di Paolo Ficara – Un’accoglienza da degna star quale lui è. Pippo Inzaghi, campione del mondo da calciatore nel 2006, è arrivato sulla sponda calabrese dello Stretto per iniziare la propria avventura come allenatore della Reggina. Delirio e bagno di folla per il tecnico piacentino al “Tito Minniti”, scene che non si gustavano dallo sbarco di German Denis e quindi nell’epoca pre-covid.

Significativo è però lo scatto a Linate assieme al tifoso Marco Antonio Albanese, nella foto del padre Fausto, praticamente il primo a mettergli una sciarpa amaranto in mano. Segno che anche quest’anno la Reggina avrà il suo bel seguito nelle trasferte al nord Italia. Se Inzaghi si poteva attendere il tripudio a Reggio, rimarrà probabilmente più sorpreso dal grande affetto dei tifosi fuori dalla Calabria.

Il mister è arrivato al Sant’Agata a bordo di una vettura dai vetri oscurati, assieme al ds Massimo Taibi, appena in tempo per il raduno fissato alle ore 17:00. Tutti i calciatori senior sotto contratto dovrebbero essere convocati, nelle immagini girate dal Dispaccio si vedono arrivare infatti anche Faty e Laribi. Curiosità circa l’aggregazione dei giovani, sicura la presenza di Emanuele Foti classe ’04 già fatto esordire da Roberto Stellone contro il Como.