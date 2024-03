All’Istituto comprensivo Montebello Jonico-Motta San Giovanni lo spettacolo “Aggiungi un posto a tavola”

Applausi scroscianti per le ragazze e i ragazzi del laboratorio teatrale “A scuola di teatro” dell’Istituto comprensivo Montebello Jonico-Motta San Giovanni.

Gli allievi della scuola media del plesso di Saline Joniche hanno portato in scena, presso il teatro dell’Access point di Roghudi, “Aggiungi un posto a tavola”: la celeberrima opera teatrale di Pietro Garinei e Sandro Giovannini.

Grazie alla guida attenta delle professoresse Francesca Rappoccio e Tiziana Zampaglione e all’intuizione della dirigente scolastica Margherita Sergi, le allieve e gli allievi della secondaria si sono trasformati, per un giorno, in attrici e attori per far rivivere la storia che narra le avventure di Don Silvestro, il parroco di un paesino di montagna, che un giorno riceve una telefonata inaspettata: Dio in persona lo incarica di costruire una nuova arca per affrontare l’imminente secondo diluvio universale.

Ma ecco i nomi della “compagnia teatrale scolastica” che ha riempito il palcoscenico dell’Access point di Roghudi: Claudia Moschella, Sofia Ricciardi, Giusy Laganà, Francesca Caridi, Sara Sgro, Marta Dascola, Carmelina Manti, Gabriella Zaccuri, Ludovica Zampaglione, Francesca Fallara, Antonietta Ambrogio, Sofia Macheda e Natasha Verduci.

E, ancora, nel ruolo di Agostino: Antonio Filice; nel ruolo del gendarme Matteo Fallara; nel ruolo del cardinale Agenor Verduci; nel ruolo di Mustafà Paolo Foti.

E, poi, nel ruolo di Consolazione Asia Mangiola; nel ruolo di Toto Leonardo Pugliese; in quello di Ortensia Giulia Tripodi; nel ruolo di Crispino, sindaco del paese, Giacomo Manti; nel ruolo di Clementina Martina Fallara; nel ruolo di Dio Germano Verduci e nel ruolo di Don Silvestro Vincenzo Verduci. Mentre Angelo Schiavone e Matilde Foti, infine, erano gli ospiti invitati e ospitati a tavola.

Tutti si sono alternati sulla scena davanti ai rappresentanti dell’amministrazione comunale di Roghudi, guidata dal sindaco Pierpaolo Zavettieri; dei docenti dell’Istituto comprensivo; del personale non docente; dei loro genitori e parenti e del parroco della chiesa del Santissimo Salvatore di Saline Joniche, don Danilo Nocera.